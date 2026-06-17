千萬資產台積電、0050各半⋯加碼該選誰？網勸投00685L：費用更低

台股近年持續上漲，一名PTT網友分享，目前透過股票質押與槓桿操作，總資產規模已達約1000萬元，其中台積電與元大台灣50（0050）各占一半，整體維持率約250%。隨著每月仍有固定閒置資金可投入市場，他開始思考後續該加碼元大台灣50正2（00631L）還是繼續買進台積電並進行質押。貼文曝光後，引發大量網友討論槓桿投資與資產配置策略。

原PO表示，自己目標是透過長期投資放大資產規模。目前持股結構相當集中，主要就是台積電與0050。面對後續資金配置，他認為00631L的優勢在於自帶兩倍槓桿效果，不必自行調整借貸與維持率；而台積電則是台股最具代表性的權值股，若看好台灣股市長期成長，直接持有台積電似乎又更為純粹，因此希望聽取市場意見。

不少網友支持將新資金投入槓桿ETF，尤其近期討論度極高的00685L（市值型ETF正二）更被頻繁點名。有投資人認為，相較於繼續增加台積電持股，透過正二產品參與整體市場成長，能夠獲得更好的分散效果與複利優勢。部分留言甚至直言「631已經不是首選」、「685費用更低」、「631加685各半」等，認為槓桿ETF已成為目前長期投資族群的熱門選擇。

另一派網友則認為原PO目前對台積電曝險其實已相當高。由於0050本身最大權重股就是台積電，再加上原本持有的大量台積電股票，若繼續加碼單一個股，整體資產與台積電股價的連動性將進一步提高。有網友提醒，「0050裡面本來就有大量台積電」、「你的台積電比重可能遠超過想像」，建議應先計算實際曝險程度再決定後續布局。

不過，也有部分網友將焦點放在槓桿本身的風險。有人認為原PO目前維持率雖然看似安全，但已同時使用質押與借貸，再進一步透過正二放大曝險，等於是「槓桿再槓桿」，市場順風時獲利驚人，但若遇到大幅修正，風險也會同步放大。還有網友直言「看到貪字了」、「維持原策略就好，不要被貪心沖昏頭」，認為原PO目前配置其實已相當進取，未必需要再額外提高風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。