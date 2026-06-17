正2漲輸0050⋯他酸槓桿效果差！網勸「關注長期績效」不能只看百分點

正2漲幅追不上？一名網友在PTT發文指出，16日元大台灣50（0050）上漲0.62%，但元大台灣50正2（00631L）卻僅上漲0.65%，與許多人認知中的「兩倍槓桿」差距甚遠，因此好奇詢問「槓桿效果是不是也太差了一點？」貼文曝光後迅速引發討論，大批網友湧入解釋原因，同時也掀起一波關於槓桿ETF投資觀念的教育潮。

原PO貼出16日報價截圖，認為若00631L追蹤0050兩倍績效，理論上漲幅應更接近1%以上，但實際表現卻與0050相差不大，因此質疑產品追蹤效果是否出現問題。由於近年不少投資人將正二ETF視為長期投資工具，因此這類問題也格外受到關注。

許多網友指出，00631L並非單純持有兩倍的0050成分股，而是透過台指期貨等衍生性商品達成槓桿效果，因此不能直接以單日漲跌幅與0050進行簡單比較。有留言解釋，ETF淨值、折溢價、期貨正逆價差、追蹤誤差以及尾盤現貨與期貨價格變化，都可能造成當日漲幅與投資人預期不同。也有人提到，近期台積電權重影響明顯，使得00631L與0050的連動方式和過去有所差異。

另一類網友則認為，原PO顯然尚未完全理解產品特性，紛紛留言「不懂就別買正二」、「買之前應該先做功課」、「這問題討論到爛掉了」。有人直言，如果投資人只因單日漲幅不符合預期就感到困惑，代表可能並不適合持有槓桿型ETF。還有人表示，真正持有正二的人通常關注的是長期績效，而非每天糾結於幾個百分點的差異。

此外，也有不少鄉民維持PTT一貫的反串風格，大量出現「真的很爛，快賣掉」、「不要買，留給我買就好」、「發現財富密碼了，快換0050」等調侃留言。部分網友甚至故意附和原PO說法，稱00631L表現不佳，實際上則是在反諷市場上常見的短線心態。

另有較為專業的投資人補充，槓桿ETF本身就存在波動耗損與期貨轉倉成本問題，在震盪盤中未必能精準反映兩倍報酬，尤其當市場來回波動時效果更為明顯。因此，投資人若將正二ETF作為長期配置工具，應優先理解其追蹤機制與風險來源，而非單純以某一天的漲跌幅判斷產品優劣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。