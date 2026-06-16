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海外股票ETF新里程碑！00662規模突破千億 AI浪潮再掀NASDAQ-100布局熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
00662 ETF分割預計交易時程。資料來源：富邦投信 資料日期：2026/3/13
00662 ETF分割預計交易時程。資料來源：富邦投信 資料日期：2026/3/13

台灣海外股票型ETF市場再創新里程碑。追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ-100 ETF（00662），在分割案正式通過後，市場資金持續湧入，基金規模至6月15日正式突破千億元、達1,009.95億元，成為台灣首檔規模超過千億元的海外股票型ETF，顯示投資人對美國科技股與AI長線趨勢依舊高度看好。

00662日前宣布將啟動分割作業，預計於7月29日至8月3日暫停交易，並以7月29日淨值作為分割基準，8月4日恢復交易。市場預期，分割後價格將更趨親民，有助降低投資門檻與提升流動性，因此在正式分割前，即吸引大量資金提前卡位，推升00662規模快速擴張。

富邦投信指出，對美股後續走勢整體偏樂觀，疊加AI與半導體產業景氣上行，科技龍頭估值持續提升，為美股提供上漲動力，推動指數偏強運行。無論是AI晶片、雲端運算、資料中心建置，或生成式AI應用商業化進程，都持續推升大型科技企業獲利預期，也帶動NASDAQ與標普500指數頻創新高。

此外，NASDAQ近期推動的「快速入市（Fast Entry）」制度，也成為市場高度關注的新焦點。未來大型企業若符合市值與流動性條件，將有機會在掛牌後更快速納入NASDAQ-100指數，有助指數即時反映新興科技龍頭的成長動能。

市場目前即高度關注SpaceX於6月12日掛牌上市。法人分析，若SpaceX順利上市，未來有機會透過快速入市機制，更快成為NASDAQ-100成分股，屆時追蹤NASDAQ-100的ETF，也可望同步受惠太空科技、低軌衛星與AI基礎建設等新商機。

富邦投信表示，00662採不配息設計，投資收益直接於基金內再投資，有助長期累積複利效果，適合偏好資本成長型的投資人。相較配息商品，不配息機制可降低現金再投入的時間落差，讓資金持續參與市場成長趨勢。

此外，富邦投信亦為國內唯一同時發行NASDAQ槓桿與反向ETF的投信業者，產品線布局完整，投資人可依不同市況與風險屬性，進行更靈活的資產配置。

從基本面觀察，00662追蹤的NASDAQ-100指數，持續受惠AI、雲端運算與高效能運算（HPC）需求爆發。隨著全球大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，AI伺服器、ASIC晶片、先進封裝及高速傳輸等供應鏈需求同步升溫，科技產業長線成長趨勢仍相當明確。

在AI正式進入獲利兌現階段後，美國大型科技股仍具中長線成長空間。對於看好AI長期發展、希望一次布局全球科技龍頭的投資人而言，可透過00662掌握未來美科技股成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

NASDAQ 富邦 美股

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