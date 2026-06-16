00918確定配1.26元且「100%資本利得」！收盤狂飆改寫歷史新高…稀飯：規模破1100億

大華優利高填息30（00918）本期確定配發1.26 元，以今日收盤價32.12元計算，單季殖利率約3.92%。

本期股利同樣100%來自「已實現資本利得」，因此不會被課徵補充保費，也不會被列入綜合所得稅計算。

回頭看5月底第一階段（期前）公告時，當時收盤價約29.3元，而今日收盤價已來到32.12元，這段期間上漲約9.6%。

不僅有機會參與本次配息，也同步享受到股價上漲帶來的價差收益。如果是在6/8左右市場震盪時逢低加碼，目前的持有成本與殖利率表現也會更加亮眼。

而今日收盤價更是再度改寫歷史新高。

近期市場雖然持續震盪，不少高股息ETF甚至部分主動式ETF股價到第二階段都出現回落，但00918儘管過程中有所震盪，整體走勢依然向上。

（偷偷補充一下，00918昨天的基金規模也正式突破1,100億元啦！）

其中最大的助力之一，莫過於第一大持股國巨持續強勢上攻，也帶動00918同步受惠。

不過，00918接下來也將迎來指數定期審核，預計於7/1公布最新換股結果。國巨是否能繼續留在成分股名單中，甚至維持目前的重要地位，就等我到時候整理給大家囉！

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