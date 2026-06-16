快訊

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

颱風恐生成「東北大迴轉」 他指一預測模式距台灣較近

聽新聞
0:00 / 0:00

美股 ETF 新兵報到！009823、009824預計6月25日掛牌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股ETF新兵報到，今年來全球股市交投熱絡，美股行情氣勢如虹，投信相關美股基金ETF積極搶進市場，群益標普500 ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）已於6月15日成立，預計6月25日掛牌交易。

市場法人表示，009823、009824這兩檔美股ETF，讓投資人可以廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，一次布局美國經濟主戰場，同時兼顧「防禦力」與「爆發力」，也讓投資人能同時投資市值型與主題型美股ETF。

市值型的009823主要追蹤標普500指數，涵蓋近九成的美股總市值；主題型的009824追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，預計成分股除了目前的七巨頭外，更網羅有可能成為下一個領頭美股科技新趨勢的未來巨頭。

009823、009824這兩檔發行價均為10元，都是季配息，在基金成立日起滿45日（含）後，009823預計每年2、5、8、11月除息；009824預計每年3、6、9、12月除息，讓投資人可以全天候享有息利雙收的契機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，台灣投資人最熟悉的除了台股外，就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，所以更是投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。AI投資浪潮正興起，由於美股也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。

群益投信美股ETF研究團隊指出，目前美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續，加上今年美國還將迎來期中選舉，以及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股ETF來掌握行情。

群益標普500 ETF基金經理人謝明志表示，今年美股企業獲利展望穩健，各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。現階段布局標普500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF基金經理人李晉含強調，自2023 AI元年起，股市熱點族群便從晶片與相關設備延伸到硬體儲存、應用軟體等，趨勢相當明確，未來科技相關題材更可望擴展到互動服務、雲端通訊及航太領域，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭可持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 群益 標普

延伸閱讀

市值型、科技型美股 ETF 看俏 009823、009824 6月10日募集最後買進日

美股ETF劇震 可逢低布局

主動海外股票型 投資新寵

多頭格局穩健 資金重返 AI 與半導體族群 美股 ETF 長線釣大魚

相關新聞

有00918、00919、00400A跟00981A了還建議買什麼ETF？陳重銘透露：自己布局009819

財經專家陳重銘建議，以累積現有高股息ETF張數為主，並強調目前持有的00918、00919及00400A表現不錯。為提升投資組合，他建議增加台積電權重，並考慮配置野村臺灣新科技50（00935）等科技型ETF，以完善資產配置。

正二時間拉長10年賺4122%！楚狂人：支持0050但反對正二是件很矛盾的事

今年台股有個有趣的現象，雖然0050以成份股比重來說，幾乎等同「台積電與其他49檔個股」，這幾年都是台積電績效電爆0050，我之前也曾分享過「買0050不如直接買台積電」的想法，但前陣子0050績效竟然贏台積電，到底是什麼情形？你該買台積電、買0050、還是買正二？正二你應該買00631L、00675L或685L？看完這篇文章，錢該放哪裡，分別的優缺點是什麼，你心裡就有底了。

1張00981A賣掉能換3張00403A賺翻？懶錢包點破迷思：股價高低不影響淨值報酬

台灣主動式ETF市場在2026上半年迎來空前狂潮。財經YouTube頻道懶錢包指出，原先市場預期2月份掛牌的凱基台灣TOP50（009816）會是年度最具話題性的商品，未料台股多頭行情大爆發，激勵主動式ETF全面飆漲。 其中，於5月12日正式掛牌上市的主動統一升級50（00403A）更是徹底打破市場紀錄，其在台轟動與搶購的程度，完全不輸當年的被動高息ETF代名詞00940，成為新一代全民瘋投的現象級神級標的。

009803配息0.5！稀飯點「270張才需要擔心課稅」：資本利得占比高達85.2%

玉山市值動能50（009803）確定配發0.5元！ 以今日收盤價21.01計算，單季殖利率約 2.38%。 從收益組成來看，本期配息主要來自「已實現資本利得」，占比約 85.2%，股利所得則約占 14.8%。

不羨慕0050！0056今年也「從夠了漲到變多了」…施昇輝：朋友千張台積電生活跟我差不多

元大高股息（0056）今年股價上漲，讓施昇輝的退休金從「夠了」變成「多了」。雖然他身邊的朋友持有大量台積電（2330），但生活水平並無太大差異，顯示錢並不等於幸福。

00919、00981A配息100%靠「資本利得」免扣二代健保！網：左手換右手越來越大手

群益台灣精選高息（00919）和主動統一台股增長（00981A）將於6月16日同步除息，配息全來自「資本利得」，不需併入所得稅或繳納二代健保補充保費，吸引許多存股族關注，並引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。