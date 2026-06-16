快訊

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

颱風恐生成「東北大迴轉」 他指一預測模式距台灣較近

聽新聞
0:00 / 0:00

有00918、00919、00400A跟00981A了還建議買什麼ETF？陳重銘透露：自己布局009819

聯合新聞網／ 綜合報導
粉絲詢問持有00918、00919與00940等高股息和主動型00981A後是否該再多存一檔，財經專家陳重銘點破ETF並非買越多越好，持股過於分散反而管理麻煩，應以集中累積現有張數為主。記者曾吉松／攝影
粉絲詢問持有00918、00919與00940等高股息和主動型00981A後是否該再多存一檔，財經專家陳重銘點破ETF並非買越多越好，持股過於分散反而管理麻煩，應以集中累積現有張數為主。記者曾吉松／攝影

財經專家陳重銘（不敗教主）在影音內容中，針對粉絲詢問在已持有高股息ETF：

大華優利高填息30（00918）

群益台灣精選高息（00919）

主動國泰動能高息（00400A）

主動統一台股增長（00981A）

這樣情況下，是否該再多存一檔ETF給予建議？

陳重銘直言，ETF並非買越多越好，持股過多不僅管理不易，也容易導致資金分散、手忙腳亂，因此他首先建議投資人應以「累積現有ETF的張數」為主，集中火力。

陳重銘分析，若該名投資人的目標是追求安穩領息，現有的00918、00919與00400A上市表現皆不錯，可直接增加這些高股息產品的張數；若追求的是超額報酬與資本利得，則可放大主動型ETF的00981A進行配置。

不過，若投資人基於資產配置考量，堅持想再多存一檔，陳重銘指出其現有投資組合的致命傷在於「台積電比重過低」。由於00400A與00981A持有的台積電比例皆不到10%，而00918與00919身為高股息成分股，持有台積電的比例也極少。

為了補足大盤報酬率，陳重銘建議可挑選台積電權重高且報酬打敗元大台灣50（0050）的科技型產品，例如：

野村臺灣新科技50（00935）

國泰台灣科技龍頭（00881）

凱基台灣TOP 50（009816）

這些成分股中台積電權重皆高達約4成。

此外，若想分散國內資產風險，他透露自己也有布局海外型的中信數據及電力（009819），因為AI科技發展除了運算能力外，資料中心與電力更是兩大核心，透過國內與海外搭配，能讓資產配置更完整。

陳重銘最後重申，存股關鍵在於集中並累積張數，應依個人要領股利或賺價差的需求來調整。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00400A國泰台股動能高息 00981A主動統一台股增長 00935野村臺灣新科技50 00881國泰台灣科技龍頭 009816凱基台灣TOP50 009819中信美國數據中心及電力 2330台積電 0050元大台灣50

延伸閱讀

SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

00919、00981A配息100％靠「資本利得」免扣二代健保！網：左手換右手越來越大手

比槓桿ETF還猛！00988A靠這兩大利多 飆破7%成單日最強ETF

退休2000萬每年配5％有100萬花絕對安穩？算給你看：「考慮通膨」第27年就破產

相關新聞

有00918、00919、00400A跟00981A了還建議買什麼ETF？陳重銘透露：自己布局009819

財經專家陳重銘建議，以累積現有高股息ETF張數為主，並強調目前持有的00918、00919及00400A表現不錯。為提升投資組合，他建議增加台積電權重，並考慮配置野村臺灣新科技50（00935）等科技型ETF，以完善資產配置。

正二時間拉長10年賺4122%！楚狂人：支持0050但反對正二是件很矛盾的事

今年台股有個有趣的現象，雖然0050以成份股比重來說，幾乎等同「台積電與其他49檔個股」，這幾年都是台積電績效電爆0050，我之前也曾分享過「買0050不如直接買台積電」的想法，但前陣子0050績效竟然贏台積電，到底是什麼情形？你該買台積電、買0050、還是買正二？正二你應該買00631L、00675L或685L？看完這篇文章，錢該放哪裡，分別的優缺點是什麼，你心裡就有底了。

1張00981A賣掉能換3張00403A賺翻？懶錢包點破迷思：股價高低不影響淨值報酬

台灣主動式ETF市場在2026上半年迎來空前狂潮。財經YouTube頻道懶錢包指出，原先市場預期2月份掛牌的凱基台灣TOP50（009816）會是年度最具話題性的商品，未料台股多頭行情大爆發，激勵主動式ETF全面飆漲。 其中，於5月12日正式掛牌上市的主動統一升級50（00403A）更是徹底打破市場紀錄，其在台轟動與搶購的程度，完全不輸當年的被動高息ETF代名詞00940，成為新一代全民瘋投的現象級神級標的。

009803配息0.5！稀飯點「270張才需要擔心課稅」：資本利得占比高達85.2%

玉山市值動能50（009803）確定配發0.5元！ 以今日收盤價21.01計算，單季殖利率約 2.38%。 從收益組成來看，本期配息主要來自「已實現資本利得」，占比約 85.2%，股利所得則約占 14.8%。

不羨慕0050！0056今年也「從夠了漲到變多了」…施昇輝：朋友千張台積電生活跟我差不多

元大高股息（0056）今年股價上漲，讓施昇輝的退休金從「夠了」變成「多了」。雖然他身邊的朋友持有大量台積電（2330），但生活水平並無太大差異，顯示錢並不等於幸福。

00919、00981A配息100%靠「資本利得」免扣二代健保！網：左手換右手越來越大手

群益台灣精選高息（00919）和主動統一台股增長（00981A）將於6月16日同步除息，配息全來自「資本利得」，不需併入所得稅或繳納二代健保補充保費，吸引許多存股族關注，並引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。