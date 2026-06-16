有00918、00919、00400A跟00981A了還建議買什麼ETF？陳重銘透露：自己布局009819

財經專家陳重銘（不敗教主）在影音內容中，針對粉絲詢問在已持有高股息ETF：

大華優利高填息30（00918） 群益台灣精選高息（00919） 主動國泰動能高息（00400A） 主動統一台股增長（00981A）

這樣情況下，是否該再多存一檔ETF給予建議？

陳重銘直言，ETF並非買越多越好，持股過多不僅管理不易，也容易導致資金分散、手忙腳亂，因此他首先建議投資人應以「累積現有ETF的張數」為主，集中火力。

陳重銘分析，若該名投資人的目標是追求安穩領息，現有的00918、00919與00400A上市表現皆不錯，可直接增加這些高股息產品的張數；若追求的是超額報酬與資本利得，則可放大主動型ETF的00981A進行配置。

不過，若投資人基於資產配置考量，堅持想再多存一檔，陳重銘指出其現有投資組合的致命傷在於「台積電比重過低」。由於00400A與00981A持有的台積電比例皆不到10%，而00918與00919身為高股息成分股，持有台積電的比例也極少。

為了補足大盤報酬率，陳重銘建議可挑選台積電權重高且報酬打敗元大台灣50（0050）的科技型產品，例如：

野村臺灣新科技50（00935） 國泰台灣科技龍頭（00881） 凱基台灣TOP 50（009816）

這些成分股中台積電權重皆高達約4成。

此外，若想分散國內資產風險，他透露自己也有布局海外型的中信數據及電力（009819），因為AI科技發展除了運算能力外，資料中心與電力更是兩大核心，透過國內與海外搭配，能讓資產配置更完整。

陳重銘最後重申，存股關鍵在於集中並累積張數，應依個人要領股利或賺價差的需求來調整。

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