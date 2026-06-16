台股開高震盪 散戶勇於進場！00403A成交量第一 這檔個股零股最受歡迎

今年台股有個有趣的現象，雖然0050以成份股比重來說，幾乎等同「台積電與其他49檔個股」，這幾年都是台積電績效電爆0050，我之前也曾分享過「買0050不如直接買台積電」的想法，但前陣子0050績效竟然贏台積電，到底是什麼情形？你該買台積電、買0050、還是買正二？正二你應該買00631L、00675L或685L？看完這篇文章，錢該放哪裡，分別的優缺點是什麼，你心裡就有底了。

2026-06-16 11:59