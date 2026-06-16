主動式 ETF 滿周年 規模上看兆元

主動式ETF自去年問世以來，迎來成立滿周年，一年之內已從市場新秀躍升為資本市場的主流力量。根據投信投顧公會最新數據，整體主動式ETF規模從初期的86億元，已攀升至9,022億元，短短一年規模暴增逾10,390%，正逐步朝兆元大關邁進。其中統一投信以5,287.9億元、市占率59%，居龍頭地位。

根據投信投顧公會資料，截至5月底，市場上共計有33檔主動式ETF，涵蓋台股股票型18檔、跨國股票型8檔及跨國債券型7檔。其中台股股票型以7,717億元的規模獨占鰲頭，占整體主動式ETF規模高達85%，顯示台股依然是主動操盤的關鍵戰場。

統一投信表示，台股市場的資金生態正步入良性循環，隨著成交量擴增，熱錢持續催化優質個股的表現。由於主動式ETF具備靈活選股的優勢，當資產規模擴大，更能發揮背後投研團隊的整體實力。加上主動式ETF每日揭露投資組合，讓投資人清楚資金運用，更讓統一投信累積多年的主動投資能力被更多人看見。優質的主動式ETF讓投資人能以小額資金，無縫對接專業團隊的投研實力，使其逐漸成為投資人參與市場的首選工具。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。