主動式 ETF 人氣夯、成交量前五名包辦三席 00403A 交投41萬張奪冠

主動式ETF近期人氣強強滾，觀察今日ETF市場盤中交投狀況，成交量前五大排行榜中，主動式ETF就強勢佔據了三個席次，顯示市場對經理人主動操盤、追求超額報酬的選股策略展現出高度青睞。

今日強勢進榜成交量前五名的三檔主動式ETF，分別為主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）以及主動富邦台灣龍耀（00405A）。

00403A今日買氣最為剽悍，盤中以41萬張拿下ETF成交榜冠軍，若併入個股來看，成交張數同樣為全體市場之首；盤中股價上揚近1％，市價來到10.71元，為今日台股ETF市場的最大亮點。

00981A交投同樣熱絡，成交量達到12萬張。盤中股價呈現穩步小漲格局，市價正蓄勢挑戰31元關卡；00405A今日亦湧入8.2萬張的成交量。盤中走勢同步小漲，市價來到9.37元；不過須留意的是，目前股價仍處於發行價10元之下，後續能否順利收復「破發」失土，值得投資人持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。