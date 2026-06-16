正二時間拉長10年賺4122%！楚狂人：支持0050但反對正二是件很矛盾的事

今年台股有個有趣的現象，雖然0050以成份股比重來說，幾乎等同「台積電與其他49檔個股」，這幾年都是台積電績效電爆0050，我之前也曾分享過「買0050不如直接買台積電」的想法，但前陣子0050績效竟然贏台積電，到底是什麼情形？

你該買台積電、買0050、還是買正二？正二你應該買00631L、00675L或00685L？看完這篇文章，錢該放哪裡，分別的優缺點是什麼，你心裡就有底了。

雞蛋或籃子：0050或台積電？

回到一開始說的，0050就是由六成台積電與其他49檔個股，選擇0050就是除了台積電，再多分一些錢給聯發科、台達電、鴻海，還有那些金融股、傳產股。

覺得這些公司接下來也會漲、甚至漲得比台積電兇，那就買0050；覺得長期來看還是台積電最強、其他都是陪襯，那就直接抱台積電。

如果你選擇0050的出發點是因為「比較」分散、不會壓在單一公司，這個想法我不完全贊成，因為台積電還是佔了六成。

假設台積電真的爛掉了，0050會不會跟著爛？鐵定的，而且影響很大，你並沒有躲開台積電的風險，只是多買了其他49檔。

今年到現在，0050的績效超越了台積電。

但我們將觀察時間拉長到五年，台積電還原權息漲340%，0050漲245%，台積電贏快100%；拉長到十年，台積電漲1853%，0050漲800%，台積電的績效是0050的兩倍多。

從五年、十年的角度來看，今年0050贏台積電的情況算是特殊情況，不是常態，長期下來還是台積電帶著0050跑，不是反過來0050帶台積電。

今年更像是台積電稍微喘口氣，剛好聯發科、台達電這些股票補漲補很兇，才把0050整個拉到台積電前面。

那為什麼今年這些非台積電的股票會股價一飛沖天呢？

市場傳出聯發科切入Google下一代TPU供應鏈，尤其是推論端ASIC，這代表它從手機晶片跨到AI ASIC的想像空間被打開。

但這不是獨吃，博通、Marvell都還在。所以聯發科搶進的是一個要一直跟人廝殺、隨時可能又被搶走的市場。

台達電也是，AI伺服器要用的電源跟散熱，它是龍頭沒錯，市值都衝到台股第二大了，台達電電源及零組件本來就是最大事業體，AI伺服器電源已經吃到電源營收一半以上，散熱也在快速放大。

但它旁邊還有一個光寶科一起吃，是兩家在分，不是它一家獨佔，今年還有新的競爭者進來，市占又被分掉一點。

鴻海更明顯，AI伺服器整櫃組裝它市佔四成多、是龍頭，可是後面廣達、緯創緊咬不放，這三家殺成一團，毛利率很低，賺的是辛苦的代工財。

看出共同點了嗎。這三家最近漲很多的公司再會賺，它們都還是待在一個要靠搶、要拚價格的市場，外面隨時有人想分它們的肉，這跟台積電完全不是同一回事。

而且這三家的晶片，最後是誰做的？聯發科那顆Google晶片，是台積電的先進製程做的。台達電、鴻海要用的那些高階晶片，也都得拿去給台積電做。

整場AI大戰打到現在，台積電是唯一一個不用跟別人搶、客戶反而要排隊等它產能的，台灣就這麼一家，找不到第二家，這種地位是天時地利人和湊出來的，甚至我覺得可以說是倖存者偏差，是奇蹟，未來也很難複製。

台積電與Intel：真正的競爭不是「誰先做出Intel」

你可能會問說，Intel不是也做出2奈米了嗎？也有可能威脅台積電。Intel的確做出了它的2奈米等級，叫18A，名字上是追到同一個世代了，但當你把細節攤開看，其實兩者之間的差距還是很大。

第一，同樣叫2奈米，肉不一樣多。台積電的2奈米，每一塊面積能塞的電晶體，比Intel多了大概三成，名字一樣，裡面的東西差一截。

再來，良率跟成本。台積電的2奈米良率已經做得很漂亮了，Intel還在後面苦追，而且做出來的成本比台積電高很多、產能還少。

最後關鍵是客戶量。台積電的2奈米，第一年客戶搶的量就是上一代的兩倍，第二年四倍，到今年底產能全部被訂光，蘋果、超微全部排隊等。

Intel的2奈米呢，主要是自己拿來做自己的CPU，連想接別人的代工單，都一度做不太起來、收手了。

你看出差別了嗎，做得出一顆，跟全世界排隊搶著付錢給你做，是完全兩回事。如果intel的產品已經追上台積電了，怎麼台積電的客戶都還死心塌地繼續排隊？

2025一整年，台積電的營業利益大概是622億美金，同一年Intel晶圓代工部門，虧了大概103億美金。

最新2026年Q1，台積電營業利益就衝到大概209億美金，Intel代工部門虧24億美金，Nvidia砸50億美金、美國政府也跳下去入股想拉它一把，差距不但沒縮小，還越拉越開。

所以問題不是誰先做出2奈米，做出來又怎麼樣？誰能做得又多、又好、又便宜，全世界就會排隊繳錢。

這種斷層，台灣只有台積電一家，全世界也找不到第二家追得上的。

波動來了 你會相信抱緊台積電或50檔個股？

我很長一段時間都是買市值型ETF，但去年我想一想，市值型ETF塞了一堆成長空間有限的東西，像金融股、中鋼、中華電信、台塑、統一這種，長期來看成長性一定落後台積電，不如直接抱最強的那一個，我就換成台積電，成效也很不錯。

今年難得輸給0050，我會不會想換回去？不會，抱著台積電其實很安心，漲的時候有我的份，跌的時候它又因為獲利預期很透明，所以會比其他的成長股都穩，這種感覺我很喜歡，目前完全不打算動，只會一直想辦法再加碼。

買台積電還是0050，給你一個很簡單的判斷法。

你相信台積電未來五年還是全球最強，就抱台積電。覺得台積電以外那些電子權值股，接下來漲幅會超過台積電，那就買0050。

提醒一下，我說的是要從現在往後算，不是看它過去漲多少，是判斷從今天起它會不會繼續贏，還是這次接到大單的預期獲利都差不多已經price in。

既然相信0050更好 為何不開槓桿？

你選擇相信的是0050的話，一定是因為你相信它長期漲多跌少對吧。

既然你相信0050會漲，正二只是把漲幅放大，它合理想像就是0050的兩倍績效，所以支持0050，但反對正二，其實是一件很矛盾的事。

但確實也有一些說法，認為正二不能長期抱，因為內扣費用高，又有盤整盤的摩擦損耗，長期抱不划算。

這個說法，只有在標的長期原地盤整的時候才成立。

正二是用期貨去做出每天兩倍的報酬，當一個標的長期往上走，每天兩倍的漲幅一路複利滾下去，長抱不只不會輸，還會贏，而且贏不只兩倍。

一樣看數字，還原權息。過去五年，0050漲255%，0050正二漲572%，放大大概兩倍多，沒有什麼耗損漲比較少的事。

時間拉到十年就嚇人了，0050漲800%，0050正二漲4122%，四十幾倍。所以在一個長期漲多跌少的市場，時間拉越長，正二放大得越誇張，五年是兩倍多，十年變五倍。

有人可能會質疑這是看著後照鏡開車，過去績效不代表未來績效，還是買台灣50原型比較好。

聽起來很有道理，但如果你相信0050長期會大漲，而且相信自己可以扛得住正二中間遇到的修正，那你買0050正二就會賺更多。

反過來，如果你覺得0050正二沒前途，那其實你連0050都不該買。

當然，正二放大獲利的同時，下跌時虧損也會放大。去年四月對等關稅台股最大跌三成，正二跌幅是五成，所以當你買正二，開了兩倍槓桿，就要有心理準備它跌的時候也是加倍跌。

那怎麼辦？操作是有彈性的，不是只有全押跟完全不碰兩條路。

你可以七成資金買原型、三成買正二，相當於開了1.4倍槓桿，報酬就比純買原型好，但壓力比全押正二小。

或者七成買正二、三成放現金，大跌還有錢可以加碼，怕的話就少買一點正二，怎麼樣都比死抱原型有彈性。

正二選項關鍵差異：台積電佔比、內扣費用

市面上正二選擇不少，最多人在比的就是00631L、00675L、00685L，差別在追的指數不一樣，台積電的佔比就不一樣。

00631L叫元大台灣50正2，追的是0050那個台灣50指數，台積電在裡面佔快六成。

00675L、00685L是加權正二，追的是整個大盤的加權指數，台積電加權指數佔45%。所以你越看好台積電，越該買631L。

補充一個冷知識：00631L雖然名字是台灣50正二，但它過去這十年其實不是真的去買0050。

而是用台指期模擬出兩倍槓桿，換句話說，631L過去這些年的真實內容，比較接近加權指數，跟675L、685L沒差多少，三檔槓桿型ETF過去績效也差不多。

但為什麼要提先提台積電在這些槓桿型ETF之間的比重差異，因為今年五月開始，00631L直接去買台積電現股，買到接近四成，才真正往0050那個結構靠過去，台積電含量比較高這件事，到現在才開始變成真的。

在此之前，它跟加權正二根本沒兩樣。

你特別看好台積電，想要正二裡面台積電含量更高，就選00631L，而且要知道這個差異是今年五月之後才真正出現的。

反過來講，如果你覺得台積電接下來會繼續落後給其他權值股，就選00675L或00685L這種加權正二，台積電含量低一點，更分散一點。

而00675L跟00685L又怎麼選？硬要挑就看內扣費用，00685L是這三檔最低的，對長期持有有利。資金很大+看好台積電未來走勢就選00631L，在意長期費用選00685L。

投資人靈魂拷問：你有多相信台積電？能承受腰斬不賣嗎？

不管是台積電、0050或是正二，在短期的震盪波動面前，要能長期持有都並不是放著忘了就好的簡單事。在台股的特殊結構之下，最主要影響你選擇的就是相信台積電嗎？相信其他49檔個股嗎？

如果你是一般投資人，閉眼買0050不會有問題，你不用判斷台積電、聯發科、台達電、鴻海誰會贏。

但你要知道，0050裡面也有六成的台積電，台積電出事，0050也一定不好過，它只是幫你買了一些非台積電股票的補漲機會，但他同樣也有一些扯後腿的牛皮股。

如果你堅定相信未來五年AI先進製程還是台積電最強大，打遍天下無敵手，那台積電現股比0050更純、更直接。

如果你相信的是整個台股長期向上，而且你有能力忍受大回檔，那正二就特別適合你，但除了粗暴的閉眼歐印，其實還可以多考慮一下，整體曝險要一次開到底嗎？還是小開到1.2倍、1.4倍其實也很好。

喔，對了，如果你對台積電實在太有信心，也可以到美股去買tsmx，那是台積電正二，用上我剛剛說的技巧，買個六七成，稍微開一些槓桿，之後遇到下跌還可以再加碼。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選？選錯標的十年少賺幾倍

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