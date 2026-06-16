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海外股票 ETF 龍頭00662規模衝刺千億大關 後市2大利多

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

美股強勢回升、市場人氣再度回籠，海外股票型ETF規模霸主富邦NASDAQ（00662）全力挑戰「千億規模」的全新里程碑。數據顯示，00662目前資產規模已達約970.3億元，距離千億大關僅一步之遙，成為市場矚目的下一檔「千億級」巨獸。

受美股科技股走強激勵，00662今日盤中股價一度衝上123.7元，強勢挑戰先前寫下的124元歷史最高紀錄。除了受惠於美股基本面與資金面回溫，該檔ETF在7月更迎來兩大重磅利多：首先，市場高度關注的太空科技巨擘SpaceX有望於7月正式納入成分股，為其科技版圖再添創新動能；其次，為降低投資人參與門檻，7月底該ETF將執行1：5的股票分割作業。法人預期，分割後將大幅提升盤中流動性並吸引小資族進場，有望為後續規模與受益人數增長再添強勁火種。

00662追蹤的是全球知名的「那斯達克100指數」（NASDAQ-100 Index）。該指數由那斯達克交易所中，扣除金融股後市值最大、流動性最佳的100家大企業所組成，是全球科技創新、非核心消費與生技醫療產業的風向球。

法人指出，00662有三大優勢：一是海外股票ETF規模第一，規模接近千億元，流動性極佳，折溢價風險相對較低，是台灣投資人布局美股科技股的首選工具。

二是不配息、滾入再投資：00662屬於「累積型（不配息）」的ETF。它會將成分股發放的股利直接轉為再投資，不需課徵個人海外所得稅，非常適合追求資產長期「複利增長」的成長型投資人。

三、即將分割、門檻再降低：即將實施的1:5股票分割，意味著分割後單張購買價格將降為原本的五分之一（以盤中123元計算，分割後每股約24.6元），大幅降低小資族整張定期定額或波段操作的資金壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 美股 指數

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