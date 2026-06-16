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11天破百萬股東00403A台股新傳奇！拿00981A「1換3」更賺？懶錢包破迷思

聯合新聞網／ 懶錢包 Lazy Wallet
台股。中央社
台股。中央社

台灣主動式ETF市場在2026上半年迎來空前狂潮。財經YouTube頻道懶錢包指出，原先市場預期2月份掛牌的凱基台灣TOP50（009816）會是年度最具話題性的商品，未料台股多頭行情大爆發，激勵主動式ETF全面飆漲。

其中，於5月12日正式掛牌上市的主動統一升級50（00403A）更是徹底打破市場紀錄，其在台轟動與搶購的程度，完全不輸當年的被動高息ETF代名詞00940，成為新一代全民瘋投的現象級神級標的。

三天募集近八百億、11天股東破百萬！00403A寫下台股新傳奇

公開數據顯示，00403A在短短三天的募集階段便狂捲791億元资金，創下台灣主動式ETF募集最高紀錄，在整體台股ETF歷史中也高居第二。

更驚人的是其資產規模的擴張速度，掛牌僅一天，總規模便飆破1176億元，一舉超越大前輩0050與009816，空降成為台股歷史上「 最速破千億 」的ETF。

在受益人數方面，00403A上市第一週即吸引94萬名股民買進，掛牌第11天更直接衝破100萬大關，將過去由00919所保持的477天最速百萬股東紀錄，直接縮短了數十倍，迅速擠進台股人氣榜前五名。

這股瘋狗浪般的買盤，甚至在掛牌首日引發罕見的「 大溢價 」奇觀。

懶錢包指出，上市當天盤中溢價幅度一度衝破6%，即便收盤仍高達5.5%，導致造市券商提供的流動性被瘋狂的散戶買盤徹底淹沒。

市場甚至出現套利客藉由提前申購並在首日賣出、現賺88萬元的案例；然而也有許多不懂折溢價的盲目投資人一買就套牢，導致臉書隨即出現00403A自救會。

擺脫市值依歸！首推「 躍進計劃 」解除台積電一成權重緊箍咒

針對00403A爆紅的選股邏輯，懶錢包分析，這檔主動式ETF主要聚焦於台股市值前200大的上市公司，並以市值前50大為核心，採取「 汰弱增強 」的主動式策略。

其宣傳的「升級版市值投資」，核心理論在於過去十年市值前50大的企業中，多頭年仍有大批個股下跌，前十強與後十名的報酬率差距高達114%。

經理人試圖打破被動跟隨市值的框架，主動挑選具備前瞻AI與半導體動能的強勢股。

此外，00403A最特殊的亮點在於適用了主管機關的「 躍進計劃 」，成功解除單一個股持有10%的緊箍咒，其第一大持股（台積電）最高上限可達30%，能更深度地參與台積電的成長紅利。

經理人主動Alpha成關鍵 懶錢包示警：便宜10元換股是迷思

儘管00403A頂著師姐00981A的光環橫空出世，甚至在市場上引發股民「賣一張00981A換三張00403A」的熱潮，「 懶錢包 」提醒，這其實是典型的投資迷思。

ETF的總報酬率取決於淨值漲跌的百分比，而非10元或百元的絕對金額；且主動式ETF的經理費與總費用率較高，若經理人長期無法創造戰勝大盤的超額報酬（ Alpha ），高昂的內扣費用將會嚴重侵蝕獲利。

由於00403A目前上市不滿一個月，極短期績效仍落後於0050與00981A，未來能否維持大滿貫基金等操盤團隊的歷史優勢，仍需交由時間拉長觀察。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 00981A主動統一台股增長

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