009803配息0.5！稀飯點「270張才需要擔心課稅」：資本利得占比高達85.2%

除了用高股息三雄元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）自組月月領息外，也有不少人會選擇用兼具「成長性」與「高配息」特性的季配息 ETF 來打造月月領息組合。 原因很簡單，這幾檔 ETF 今年的殖利率表現其實不輸傳統高股息 ETF，甚至在績效上還更強。 其中一種我看過的配置方式，是搭配群益台灣半導體（00927）、中信關鍵半導體（00891），以及中信綠能及電動車（00896）這三檔 ETF。 → 群益台灣半導體（00927）今年4月每單位配發0.94元，單季殖利率約3.33%。 →中信關鍵半導體 （00891）今年5月每單位配發1.25元，單季殖利率約3.69%。 這兩檔都已經完成本季除息，接下來就等下一次配息公告了。 而負責3、6、9、12月除息的中信綠能及電動車（00896），本期預估每單位配發1.25元，單季殖利率約4.22%，不僅是本月殖利率最高的ETF之一，也創下成立以來最高配息紀錄。 00896主要聚焦全球綠能、電動車與半導體產業，持股涵蓋（2330）台積電、（2308）台達電、（2317）鴻海、（2412）中華電、（2301）

2026-06-16 09:35