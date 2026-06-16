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009803配息0.5！稀飯點「270張才需要擔心課稅」：資本利得占比高達85.2%
＊原文時間6月11日。
玉山市值動能50（009803）確定配發0.5元！
以今日收盤價21.01計算，單季殖利率約 2.38%。
從收益組成來看，本期配息主要來自「已實現資本利得」，占比約 85.2%，股利所得則約占 14.8%。
若以股利所得占比推估，約需持有超過270張（27萬股），本次股利中的股利所得部分才有機會達到補充保費課徵門檻。
提醒大家，6月12日是參與它本次配息的最後買進日，6月15日除息，股利預計於7月7日發放。
◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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