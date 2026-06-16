不羨慕0050！0056今年也「從夠了漲到變多了」…施昇輝：朋友千張台積電生活跟我差不多
年紀漸長，我買元大高股息（0056）確實買的比元大台灣50（0050）多，只求「夠了」，有確定的股息可以花，夠我生活和旅行就好。我從來沒有期待0056的股價會像0050漲得那麼多。
沒想到今年它也開始很有感覺地漲（當然還是比0050少），我的退休金從「夠了」變成「多了」，但除非我生了大病，不然我可能也花不到「多了」的那部分。
「多了」當然是好事，但對老人來說，好像也不是太需要。
我身邊至少有3個年齡相仿的朋友手上有超過1000張的台積電（2330）。他們比我多很多很多，但他們過的生活其實跟我也差不多。
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