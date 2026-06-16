00878、0056、00919組月配息落伍了！稀飯：00896搭00891和00927漲更兇

除了用高股息三雄元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）自組月月領息外，也有不少人會選擇用兼具「成長性」與「高配息」特性的季配息 ETF 來打造月月領息組合。

原因很簡單，這幾檔 ETF 今年的殖利率表現其實不輸傳統高股息ETF，甚至在績效上還更強。

其中一種我看過的配置方式，是搭配群益台灣半導體（00927）、中信關鍵半導體（00891），以及中信綠能及電動車（00896）這三檔 ETF。

→ 群益台灣半導體（00927）今年4月每單位配發0.94元，單季殖利率約3.33%。

→中信關鍵半導體 （00891）今年5月每單位配發1.25元，單季殖利率約3.69%。

這兩檔都已經完成本季除息，接下來就等下一次配息公告了。

而負責3、6、9、12月除息的中信綠能及電動車（00896），本期預估每單位配發1.25元，單季殖利率約4.22%，不僅是本月殖利率最高的ETF之一，也創下成立以來最高配息紀錄。

00896主要聚焦全球綠能、電動車與半導體產業，持股涵蓋（2330）台積電、（2308）台達電、（2317）鴻海、（2412）中華電、（2301）光寶科等公司。

近年隨著AI、高效能運算與電動車需求持續成長，相關供應鏈也同步受惠，因此除了有機會領取股息外，也具備參與產業成長所帶來資本利得的機會。

而這三檔ETF在績效表現也不差，今年以來的含息績效都優於大盤表現，不只是配息能力不錯，股價本身也有所成長。

當股價持續上漲、實現獲利時，就有更多資本利得可以作為未來配息來源。

而這幾檔ETF的配息來源確實也多以資本利得為主，因此不會被課徵二代健保補充保費，對不少投資人來說也是一大優勢。

另外，00896本期尚未除息，先不計算在內；00927與00891近四季則都有順利完成填息，不只高配息，填息速度也是很快。

這類策略特別適合多頭行情，或是看好科技產業長期發展的人。一方面可以利用不同除息月份，自組出月月領息效果；另一方面又能同步參與半導體、AI、電動車等成長趨勢，兼顧現金流與資產成長。

當然，相較於傳統高股息ETF，這類成長型ETF的波動通常也會更大，產業景氣好時漲勢往往更明顯，但遇到市場修正時，回檔幅度也可能較大。

加上這類ETF的配息來源多與股價表現及資本利得有關，若市場表現不佳、獲利空間縮小，未來的配息能力也可能受到影響。

因此，這類策略較適合能接受較大波動、看好半導體、AI、電動車等產業長期發展，並希望同時兼顧資產成長與現金流的投資人。

不知道你是傳統高股息派，還是已經開始用這種成長型ETF自組月月領息了呢？

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。