00919、00981A配息100％靠「資本利得」免扣二代健保！網：左手換右手越來越大手

台股ETF除息旺季即將登場，其中擁有超過131萬受益人的群益台灣精選高息（00919），以及近百萬受益人的主動統一台股增長（00981A），都將在6月16日同步除息。根據最新公告，兩檔ETF本次配息來源全數來自「資本利得」，也讓不少存股族關注，因為這類配息不需併入綜合所得稅，也不用繳納二代健保補充保費。

根據報導，所謂資本利得配息，主要來自ETF調整持股或出售股票所產生的價差收益。由於目前台灣證券交易所得免稅，因此這部分作為配息發放給投資人時，不需計入所得稅，也不會產生補充保費。除了00919與00981A外，目前公告以資本利得作為配息來源的ETF，還包括009809、00963、00952及00934等產品。

消息曝光後，引發股民熱烈討論「左手換右手 怎麼越來越大手」、「終於沒人靠腰所得稅跟二代健保了」，認為在高股息ETF盛行的年代，配息來源確實值得研究。不少投資人過去只關心殖利率高低，卻未注意到股息來源與稅務影響其實也有差異。

不過，也有另一派網友認為，資本利得配息本質上仍是來自ETF的獲利或淨值變化，因此未必代表額外收益「資本利得不就是砍淨值配給你」、「都是從你股票的股價扣下來的，又不是基金公司自己掏錢出來的」、「左手換右手」等說法，在討論區中同樣獲得不少認同。

此外，00981A的表現也成為討論焦點。有支持者認為主動式ETF透過靈活操作創造資本利得，才能在大多頭行情中配出不錯的現金流；但也有人認為主動式產品規模愈大，未來要持續維持超額報酬的難度將愈來愈高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。