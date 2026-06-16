買台股 ETF 跟著 AI 賺 建議優先布局「IC 設計＋記憶體」雙強組合商品

台灣第1季經濟成長率達14.55%，創48年來單季新高，主計處預估台灣2026全年經濟成長率高達9.64%，提供台股再創新高底氣，建議利用短線大幅拉回的良機，加碼布局AI相關台股ETF掌握長線大行情。

台新臺灣IC設計ETF（00947）研究團隊表示，AI市場開始進入利潤擴張轉折點，2025年全球AI代理市場規模估計為76.3億美元，分析師預估，到2033年將達1,829億美元，2026年至2033年的複合年增長率高達49.6%。

法人表示，對自動化需求的增加、技術進步以及對個人化客戶體驗需求的不斷增長，是推動市場成長的主要因素。預估到2030年，不管是消費者還是企業都發現AI非常好用，對AI依賴度大幅上升，同時也願意付費取得強大的AI功能，AI產業鏈的獲利可望顯著提高，將為股價上攻帶來另一波催化劑。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，主流大模型的Token定價過去每年下降40%，2026年起因技術進步且AI需求飆漲，帶動Token銷量大增，定價跟著大幅上升，而晶片廠商的計算成本仍然以每年60%到70%的速度持續下行，預期2026上半年超大規模資料中心獲利將顯著增加，有利於台灣AI供應鏈的接單持續成長。

其中，IC設計及記憶體廠商受惠規格大躍進供不應求，長線成長動能看俏，建議優先布局「IC設計＋記憶體」雙強組合的台股ETF。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，2026的COMPUTEX以AI Together為主軸的敘事邏輯，將過去從2024年的主題對AIPC的想像，到2025年強調的AIFactory藍圖，到2026年AIAgent的逐步兌現。

2026年VeraRubin已經開始量產，「未來的期待」變成「點貨驗收」。目前台股仍屬「多頭整理」，AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。

操作上，建議針對具備產業領導地位與關鍵技術專利的次族群，在股價回檔至關鍵均線支撐位時適時建立部位，以掌握人工智慧時代下的中長期成長契機。看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，往AI應用以及提高生產力族群布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。