投資人逢低搶反彈 0050、正二6月迄今申購量近1700億

台股今日大漲1227點作收，6月以來雖然一度碰到美股大跌而使台股回檔，但顯然多頭信心並沒有消散，其中ETF的買盤更大舉湧入。最新統計顯示，從6月1日到12日包括主動式和被動式ETF在內的主被動含槓反淨申購量觀察，元大台灣50、元大台灣50正二位居前兩大，不到半個月淨申購量分別為1255.2億425.5億，遠高於5月的淨申購量。

業界人士分析，6月淨申購量大增，也可反映出投資人逢低買進強反彈的熱潮。其他在6月上半月的淨申購量排名第三名到第五名的，還有大華優利高填息 159.7億、群益台灣精選高息 128.7億，和凱基台灣TOP50 有108.1億。

若以各投信的ETF資產規模增加表現來看，從6月1日到12日的台股主被動含槓反規模增加，由元大投信掛帥，不到半個月ETF資產規模由於0050跟0050正二的帶動增加了1386.7億，第二名到第五名的增加量依序是群益261.8億、大華銀 212.4億、國泰146.2億、富邦107.6億。

觀察5月的統計數字，台股ETF含槓反淨申購仍由元大台灣50和元大台灣50正2居前兩大，淨申購金額分別為624.4億和179.2億，第三名到第五名分別為中信關鍵半導體137.3億、凱基台灣TOP50的132.5億和野村臺灣新科技50的76.3億。

而整個投信的ETF資產規模增加，在5月的月增前五大分別為元大4861.9億、國泰1326.4億、富邦1015.9億和群益850.8億、凱基319.5億。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。