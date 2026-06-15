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21檔台股ETF本周除息 7檔年化殖利率逾10%

中央社／ 台北15日電
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

本周台股ETF進入除息高峰，包括熱門的群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、富邦旗艦50（009802）等，總共有21檔台股ETF本周除息，合計受益人數達351萬人。

根據投信業者統計，6月15日至19日，總共有21檔台股ETF除息。其中16日為最高峰，多達14檔台股ETF除息，最後買進日為6月15日。

投信業者表示，近期金融市場受中東地緣政治風險影響表現劇烈震盪，穩定配息的ETF獲得穩健型投資人青睞。

觀察本周除息的21檔台股ETF，以截至上周五的股價換算，有7檔年化殖利率超過10%，其中中信綠能及電動車（00896）以17.6%居首，大華優利高填息30（00918）16.3%緊追在後；接著為FT台灣永續高息（00961）的14%、00919的13.2%；中信成長高股息（00934）、主動第一金台股優（00994A）及復華台灣科技優息（00929）也都超過10%。

以受益人數來看，本周除息的21檔台股ETF，合計受益人數約351萬人。其中00919受益人數131.4萬人排第1；00981A約99萬245人排第2；00929為40.9萬人居第3。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00981A主動統一台股增長 009802富邦旗艦50

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