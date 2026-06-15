野村全球稀土與關鍵資源ETF 6月17日起掛牌上市

臺灣證券交易所公告，野村投信募集發行的野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821），將自6月17日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數」，成分股係以全球30個國家共計36個交易所掛牌之企業為母體，運用FactSet RBICS產業分類，選取鈾、貴金屬及稀土礦物等關鍵金屬產業類別共40檔企業股票，以表彰全球稀土與關鍵資源產業受惠於全球經濟發展及先進科技與能源轉型調整，進而帶動整體產業成長趨勢之投資組合績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達225檔(含被動式ETF 196檔及主動式ETF 29檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。