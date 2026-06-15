快訊

獨／全台首例學倫貪汙！高科大2教授收錢「賣學位」各判7年、5年2月

下班注意！12縣市發布大雨特報影響持續至晚間 4縣市慎防大雷雨

「瘦瘦針」可逆轉代謝症候群、肥胖？ 名醫解惑如何消滅中年健檢紅字

聽新聞
0:00 / 0:00

野村全球稀土與關鍵資源ETF 6月17日起掛牌上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
稀土礦石示意圖。圖／AI生成
稀土礦石示意圖。圖／AI生成

臺灣證券交易所公告，野村投信募集發行的野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821），將自6月17日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數」，成分股係以全球30個國家共計36個交易所掛牌之企業為母體，運用FactSet RBICS產業分類，選取鈾、貴金屬及稀土礦物等關鍵金屬產業類別共40檔企業股票，以表彰全球稀土與關鍵資源產業受惠於全球經濟發展及先進科技與能源轉型調整，進而帶動整體產業成長趨勢之投資組合績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達225檔(含被動式ETF 196檔及主動式ETF 29檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 稀土 009821野村全球稀土與關鍵資源

延伸閱讀

主動中信台灣收益ETF 00406A 11日起掛牌上市 納入掩護性買權操作

安聯00402A 今掛牌 瞄準美國科技股長期潛力

台股主動式魅力十足 成交量前十名占四檔 00405A、00403A單日衝逾42萬張

00405A掛牌 押AI供應鏈

相關新聞

21檔台股ETF本周除息 7檔年化殖利率逾10%

本周台股ETF進入除息高峰，包括熱門的群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、富邦旗艦50（0...

00935今年含息報酬111.63%！稀飯讚「1年翻3倍的黑馬」：前10成分股都是怪獸級

我知道有些人默默有投資這檔績效黑馬（00935）野村臺灣新科技50，一直很想回顧它的表現，因為它真的太強啦！這篇就來啦！

00406A新兵上路...殖利率不到1%也能月月配！稀飯：成長股打底、權利金補收益

主動中信台灣收益（00406A）今天（6/11）正式掛牌上市！目前基金規模約62.9億元，掛牌價格為9.69元。 而這檔也是一檔「月配息」的主動式ETF，預計將於8月迎來首次配息，不過，它的收益來源與一般高股息ETF並不太一樣。 中信投信官網也同步揭露最新持股，目前共持有50檔股票，股票部位約占基金資產78.64%。 前十大持股分別為（2330）台積電、（2383）台光電、（2454）聯發科、（2327）國巨、（3017）奇鋐、（3037）欣興、（2308）台達電、（2345）智邦、（6223）旺矽及（6669）緯穎，合計占基金資產約45.77%。

0050單筆100萬死抱五年「翻出292萬」！歷經各種心魔：虧27萬借酒澆愁、關稅戰再蒸發30萬

阿扁透過死抱0050，經歷五年風雨，最終資產從100萬飆升至292萬元，報酬近200%。在波動的股市中，他面對虧損與挑戰，堅持不賣，最終收穫豐厚果實。

台達電獲調升目標價！00896狂押8%直接吃補…今為最後買進日明除息

台達電因AI伺服器需求攀升，近期獲調升目標價，並成為00896 ETF的重要成分股。該ETF配息大幅升至1.25元，創下新高，今日為最後買進日，明天除息。

別太在意被扣二代健保？103張00878達人點破迷思：被扣保費是資產長大證明

國泰永續高股息（00878）配息創歷史新高，每股0.66元，雖然扣除486元二代健保保費，但專家指出，這是資產增長的證明，投資者應專注長期收益，而非短期稅負。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。