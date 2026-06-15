比槓桿ETF還猛！00988A靠這兩大利多 飆破7%成單日最強ETF

美股迎來雙重利多，強烈點燃市場多頭氣勢；美伊雙方達成臨時協議，使地緣政治引發的通膨惡化擔憂逐漸消退；太空巨擘 SpaceX 上周五正式掛牌上市，兩大兼具「通膨降溫」與「產業巨變」的利多，帶動在台掛牌的海外股票型 ETF 全面走揚。根據CMoney統計，主動統一全球創新（00988A）15日以超過7%的漲幅，成為股價漲幅最強ETF。

根據CMoney統計，15日股價漲幅排行榜前五名，由兩檔「主動式 ETF」與三檔「槓桿型 ETF」包辦。在海外創新科技主線的推升下，主動統一全球創新單日漲幅達7.09%，居股價漲幅第一。第二至第四名則由群益臺灣加權正2（00685L）、期元大S&P黃金正2（00708L）及元大台灣50正2（00631L）等槓桿型 ETF 分居；第五名則為主動元大AI新經濟（00990A），均有超過6%以上的漲幅。

統一00988A經理人陳意婷指出，下半年全球股市依舊維持多頭趨勢。雖然先前地緣政治引發能源價格震盪，但美國與伊朗聲稱已達成臨時協議，並預計於19日正式簽訂，讓國際油價快速回落，市場對「通膨持續惡化」的擔憂迅速降溫，不僅有效修復市場信心與風險偏好，亦有利於阻止能源衝擊進一步傳導至薪資與長期的通膨預期。

在操作布局上，陳意婷進一步表示，下半年市場走向分化，不再是普漲行情，不過AI 仍是核心投資主軸。美股獲利動能強但估值偏高，應以獲利有望超預期的半導體族群為主；台韓股市同時具備高成長與相對低估值的優勢，惟指數集中度高導致波動較大；日股方面則應聚焦能掌握AI或半導體供應鏈關鍵廠商。

全市場ETF股價漲幅前五名排行榜(%)。（資料來源：CMoney，統計至2026/6/15）

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