高含積量不等於高報酬！00905近月大漲14%超車大盤 專家：資金輪動下中小更會飆

台股15日受美股收紅、美伊停戰協議及SpaceX掛牌飆漲激勵，終場大漲1,227.95點，收45,396.99點，漲幅2.78%，成交金額達1.06兆元，創史上第八大漲點。

盤面上，權值股、AI概念股與中小型股同步點火，呈現「多點開花」格局，也使近期市值型ETF績效表現受到市場關注。

統計顯示，在震盪反覆的行情中，台積電權重並非最高的市值型ETF，仍有機會繳出優於大盤、0050及主動式ETF 00981A的成績，凸顯「高含積量不等於高報酬」，選股邏輯與產業配置才是理財布局的重要關鍵。

根據CMoney統計至6月15日，加權指數近一個月上漲11.02%，元大台灣50（0050）上漲10.91%，主動統一台股增長（00981A）上漲11.44%；相較之下，FT臺灣Smart（00905）近一個月漲幅達14.04%，不僅優於大盤，也分別領先0050與00981A達3.13及2.6個百分點。

若拉長至近三個月觀察，00905上漲37.67%，同樣優於加權指數32.17%及0050的35.28%，顯示在盤勢急漲急跌、資金快速輪動下，具選股機制的市值型ETF仍可展現較佳的反彈力道與配置彈性。

值得注意的是，00905台積電含量為26.19%，並非市場上台積電權重最高的市值型ETF。相較之下，0050台積電含量達57.95%，富邦台50（006208）亦達57.97%，富邦摩台（0057）、富邦公司治理（00692）與元大MSCI台灣（006203）的台積電占比也多在54%至56%之間。

法人指出，當台股行情由單一權值股主導，轉向半導體、IC設計、記憶體、網通、光通訊及AI基建供應鏈輪動時，ETF績效不再只取決於台積電權重高低，而是取決於能否掌握產業擴散與資金輪動方向。

從15日盤面觀察，台積電上漲65元、收2,375元，成交額600.61億元居冠，仍是台股多頭重要指標；但南亞科、聯發科、聯電、華邦電等電子族群同步走強，其中華邦電攻上漲停，顯示資金並未只集中於單一權值股。櫃買指數同步上漲2.3%，成交值達2,260.28億元，中小型股買盤熱絡，也印證台股多點開花格局逐漸成形。

FT臺灣Smart ETF基金經理人江明鴻表示，台股本波行情核心已不只是AI題材帶動電子股上漲，而是AI基礎建設需求正在改變台灣經濟結構、出口循環與市場評價方式，台股正迎來「AI多主線爆發」與本益比重估階段。

江明鴻指出，近期資金持續在不同族群間輪轉，是多頭行情中相對健康的現象，但輪動速度快，短線漲幅大的個股仍可能面臨外資調節或評價修正。

投資人進行ETF配置時，不宜僅以單一權值股占比作為挑選標準，而應回歸成分股品質、產業分散與選股策略。面對市況不確定與反覆震盪，具備選股邏輯且不過度集中單一個股的市值型ETF，更有機會在台股多主線行情中兼顧反彈力道與長期穩健表現。

代號 股票名稱 收盤價 近1個月漲幅（%） 近3個月漲幅（%） 台積電含量（%） 00905 FT臺灣Smart 27.7 14.04 37.67 26.19 00912 中信臺灣智慧50 33.87 13.05 34.56 38.29 00922 國泰台灣領袖50 40.17 12.71 39.77 39.86 009816 凱基台灣TOP50 15.38 12.67 39.69 40.19 00991A 主動復華未來50 19.69 11.88 47.38 14.245 00981A 主動統一台股增長 31.47 11.44 50.5 9.75 006204 永豐臺灣加權 227 11.38 29.23 29.27 006208 富邦台50 244.1 11.26 35.24 57.9724 TWA00 加權指數 45396.99 11.02 32.17 -- 0050 元大台灣50 105.25 10.91 35.28 57.95 0057 富邦摩台 311.6 10.52 35.33 54.8526 00692 富邦公司治理 91.05 10.43 32.92 55.7629 006203 元大MSCI台灣 190.1 10.33 34.06 54.93

資料來源：CMoney 資料日期：2026.06.15

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