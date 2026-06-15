高含積量不等於高報酬！00905近月大漲14%超車大盤 專家：資金輪動下中小更會飆
台股15日受美股收紅、美伊停戰協議及SpaceX掛牌飆漲激勵，終場大漲1,227.95點，收45,396.99點，漲幅2.78%，成交金額達1.06兆元，創史上第八大漲點。
盤面上，權值股、AI概念股與中小型股同步點火，呈現「多點開花」格局，也使近期市值型ETF績效表現受到市場關注。
統計顯示，在震盪反覆的行情中，台積電權重並非最高的市值型ETF，仍有機會繳出優於大盤、0050及主動式ETF 00981A的成績，凸顯「高含積量不等於高報酬」，選股邏輯與產業配置才是理財布局的重要關鍵。
根據CMoney統計至6月15日，加權指數近一個月上漲11.02%，元大台灣50（0050）上漲10.91%，主動統一台股增長（00981A）上漲11.44%；相較之下，FT臺灣Smart（00905）近一個月漲幅達14.04%，不僅優於大盤，也分別領先0050與00981A達3.13及2.6個百分點。
若拉長至近三個月觀察，00905上漲37.67%，同樣優於加權指數32.17%及0050的35.28%，顯示在盤勢急漲急跌、資金快速輪動下，具選股機制的市值型ETF仍可展現較佳的反彈力道與配置彈性。
值得注意的是，00905台積電含量為26.19%，並非市場上台積電權重最高的市值型ETF。相較之下，0050台積電含量達57.95%，富邦台50（006208）亦達57.97%，富邦摩台（0057）、富邦公司治理（00692）與元大MSCI台灣（006203）的台積電占比也多在54%至56%之間。
法人指出，當台股行情由單一權值股主導，轉向半導體、IC設計、記憶體、網通、光通訊及AI基建供應鏈輪動時，ETF績效不再只取決於台積電權重高低，而是取決於能否掌握產業擴散與資金輪動方向。
從15日盤面觀察，台積電上漲65元、收2,375元，成交額600.61億元居冠，仍是台股多頭重要指標；但南亞科、聯發科、聯電、華邦電等電子族群同步走強，其中華邦電攻上漲停，顯示資金並未只集中於單一權值股。櫃買指數同步上漲2.3%，成交值達2,260.28億元，中小型股買盤熱絡，也印證台股多點開花格局逐漸成形。
FT臺灣Smart ETF基金經理人江明鴻表示，台股本波行情核心已不只是AI題材帶動電子股上漲，而是AI基礎建設需求正在改變台灣經濟結構、出口循環與市場評價方式，台股正迎來「AI多主線爆發」與本益比重估階段。
江明鴻指出，近期資金持續在不同族群間輪轉，是多頭行情中相對健康的現象，但輪動速度快，短線漲幅大的個股仍可能面臨外資調節或評價修正。
投資人進行ETF配置時，不宜僅以單一權值股占比作為挑選標準，而應回歸成分股品質、產業分散與選股策略。面對市況不確定與反覆震盪，具備選股邏輯且不過度集中單一個股的市值型ETF，更有機會在台股多主線行情中兼顧反彈力道與長期穩健表現。
|代號
|股票名稱
|收盤價
|近1個月漲幅（%）
|近3個月漲幅（%）
|台積電含量（%）
|00905
|FT臺灣Smart
|27.7
|14.04
|37.67
|26.19
|00912
|中信臺灣智慧50
|33.87
|13.05
|34.56
|38.29
|00922
|國泰台灣領袖50
|40.17
|12.71
|39.77
|39.86
|009816
|凱基台灣TOP50
|15.38
|12.67
|39.69
|40.19
|00991A
|主動復華未來50
|19.69
|11.88
|47.38
|14.245
|00981A
|主動統一台股增長
|31.47
|11.44
|50.5
|9.75
|006204
|永豐臺灣加權
|227
|11.38
|29.23
|29.27
|006208
|富邦台50
|244.1
|11.26
|35.24
|57.9724
|TWA00
|加權指數
|45396.99
|11.02
|32.17
|--
|0050
|元大台灣50
|105.25
|10.91
|35.28
|57.95
|0057
|富邦摩台
|311.6
|10.52
|35.33
|54.8526
|00692
|富邦公司治理
|91.05
|10.43
|32.92
|55.7629
|006203
|元大MSCI台灣
|190.1
|10.33
|34.06
|54.93
資料來源：CMoney 資料日期：2026.06.15
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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