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高含積量不等於高報酬！00905近月大漲14%超車大盤 專家：資金輪動下中小更會飆

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。中央社
台股。中央社

台股15日受美股收紅、美伊停戰協議及SpaceX掛牌飆漲激勵，終場大漲1,227.95點，收45,396.99點，漲幅2.78%，成交金額達1.06兆元，創史上第八大漲點。

盤面上，權值股、AI概念股與中小型股同步點火，呈現「多點開花」格局，也使近期市值型ETF績效表現受到市場關注。

統計顯示，在震盪反覆的行情中，台積電權重並非最高的市值型ETF，仍有機會繳出優於大盤、0050及主動式ETF 00981A的成績，凸顯「高含積量不等於高報酬」，選股邏輯與產業配置才是理財布局的重要關鍵。

根據CMoney統計至6月15日，加權指數近一個月上漲11.02%，元大台灣50（0050）上漲10.91%，主動統一台股增長（00981A）上漲11.44%；相較之下，FT臺灣Smart（00905）近一個月漲幅達14.04%，不僅優於大盤，也分別領先0050與00981A達3.13及2.6個百分點。

若拉長至近三個月觀察，00905上漲37.67%，同樣優於加權指數32.17%及0050的35.28%，顯示在盤勢急漲急跌、資金快速輪動下，具選股機制的市值型ETF仍可展現較佳的反彈力道與配置彈性。

值得注意的是，00905台積電含量為26.19%，並非市場上台積電權重最高的市值型ETF。相較之下，0050台積電含量達57.95%，富邦台50（006208）亦達57.97%，富邦摩台（0057）、富邦公司治理（00692）與元大MSCI台灣（006203）的台積電占比也多在54%至56%之間。

法人指出，當台股行情由單一權值股主導，轉向半導體、IC設計、記憶體、網通、光通訊及AI基建供應鏈輪動時，ETF績效不再只取決於台積電權重高低，而是取決於能否掌握產業擴散與資金輪動方向。

從15日盤面觀察，台積電上漲65元、收2,375元，成交額600.61億元居冠，仍是台股多頭重要指標；但南亞科、聯發科、聯電、華邦電等電子族群同步走強，其中華邦電攻上漲停，顯示資金並未只集中於單一權值股。櫃買指數同步上漲2.3%，成交值達2,260.28億元，中小型股買盤熱絡，也印證台股多點開花格局逐漸成形。

FT臺灣Smart ETF基金經理人江明鴻表示，台股本波行情核心已不只是AI題材帶動電子股上漲，而是AI基礎建設需求正在改變台灣經濟結構、出口循環與市場評價方式，台股正迎來「AI多主線爆發」與本益比重估階段。

江明鴻指出，近期資金持續在不同族群間輪轉，是多頭行情中相對健康的現象，但輪動速度快，短線漲幅大的個股仍可能面臨外資調節或評價修正。

投資人進行ETF配置時，不宜僅以單一權值股占比作為挑選標準，而應回歸成分股品質、產業分散與選股策略。面對市況不確定與反覆震盪，具備選股邏輯且不過度集中單一個股的市值型ETF，更有機會在台股多主線行情中兼顧反彈力道與長期穩健表現。

代號股票名稱收盤價近1個月漲幅（%）近3個月漲幅（%）台積電含量（%）
00905FT臺灣Smart27.714.0437.6726.19
00912中信臺灣智慧5033.8713.0534.5638.29
00922國泰台灣領袖5040.1712.7139.7739.86
009816凱基台灣TOP5015.3812.6739.6940.19
00991A主動復華未來5019.6911.8847.3814.245
00981A主動統一台股增長31.4711.4450.59.75
006204永豐臺灣加權22711.3829.2329.27
006208富邦台50244.111.2635.2457.9724
TWA00加權指數45396.9911.0232.17--
0050元大台灣50105.2510.9135.2857.95
0057富邦摩台311.610.5235.3354.8526
00692富邦公司治理91.0510.4332.9255.7629
006203元大MSCI台灣190.110.3334.0654.93

資料來源：CMoney 資料日期：2026.06.15

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart

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