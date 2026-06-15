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散戶抄底大獲全勝！00631L規模衝破2000億元 投資人數創新高
美伊和平協議談成，台股15日強力反彈，帶動市值雙雄元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）單日成交金額分別再破百億元，穩居冠、亞軍，其中00631L規模、投資人數更雙雙寫下歷史新高，展現加碼資金集中湧入力道。
據集保最新統計，上周證券投資人數增加排行中，台積電（2330）增加16.8萬人，0050增加16.4萬人分居一、二，00631L則周增5.3萬人衝上第三，創掛牌以來周增紀錄，總人數達28.1萬新高；規模同步站上2,000億元，15日再大漲6.43%。
法人分析，近年來資金相對青睞權值股，0050為純粹市值型ETF，成分股高度集中最具競爭力大型企業，直接參與市場反彈行情紅利；00631L則追求台灣50指數單日正向2倍績效，遇到行情波段上漲時，複利效果可使00631L漲勢比0050兩倍更多。
統計本次6月11至15日，台股大盤三個交易日反彈逾2,200點、漲幅5.2%，00631L一舉大漲11.5%，漲幅是大盤逾二倍之多。
金管會日前宣布放寬國內股票型基金及主動式ETF，單一持股上限提高至25%，市場普遍期待資金更集中於大型權值股，有助於0050、00631L等指標性市值型ETF參與多頭市場效率，熱度有望持續提升。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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