00406A新兵上路...殖利率不到1%也能月月配！稀飯：成長股打底、權利金補收益

主動中信台灣收益（00406A）於6月11日正式掛牌上市！目前基金規模約62.9億元，掛牌價格為9.69元。

而這檔也是一檔「月配息」的主動式ETF，預計將於8月迎來首次配息，不過，它的收益來源與一般高股息ETF並不太一樣。

中信投信官網也同步揭露最新持股，目前共持有50檔股票，股票部位約占基金資產78.64%。

前十大持股分別為（2330）台積電、（2383）台光電、（2454）聯發科、（2327）國巨、（3017）奇鋐、（3037）欣興、（2308）台達電、（2345）智邦、（6223）旺矽及（6669）緯穎，合計占基金資產約45.77%。

其餘持股還包括信驊、鴻海、頎邦等個股，金融股目前僅配置（2885）元大金，另外也持有大量、南亞等傳產股。

從產業配置來看，00406A整體以電子股為核心，占比高達77.22%，其中電子零組件占30.74%、半導體占28.72%、電腦及週邊設備占8.22%，整體風格偏向科技成長型。

若進一步觀察持股內容，會發現它與一般高股息ETF的選股邏輯有明顯差異。像是台光電、奇鋐、旺矽、信驊等主要持股，本身殖利率普遍不高，部分甚至不到1%，因此較少出現在傳統高股息ETF的核心持股名單中。

所以，00406A並不是依靠高殖利率股票來支撐配息，而是將大部分資產配置於具成長潛力的個股，希望透過企業獲利成長與股價上漲來創造資本利得。

不過問題來了，如果持有的成長股殖利率普遍不高，又要採月配息機制，那收益從哪裡來呢？

答案之一，就是權利金收入。

從最新持股資料中可以看到，00406A除了股票部位之外，也配置了台股期貨與臺指選擇權部位。透過賣出買權策略收取權利金，作為額外收益來源，藉此彌補成長股本身股息率較低的特性，並增加月配息的收益基礎。

其實，不少主動式ETF的公開說明書中，都有提到可運用期貨、選擇權等衍生性金融商品，部分基金目前也已配置相關部位。

不過，00406A的不同之處在於，它從募集階段就明確將「掩護性買權」列為產品核心策略之一，而非單純將衍生性商品作為避險或輔助工具。

相較之下，多數主動式ETF雖然同樣保有運用衍生性商品的彈性，但主要仍以避險、曝險調整或流動性管理為目的，較少像00406A一樣，將權利金收入納入收益來源的重要組成。

因此，00406A的概念更像是一檔「成長股打底、權利金補收益」的主動式ETF。

一方面透過成長股爭取資本利得空間，另一方面透過掩護性買權創造額外現金流，希望在成長性與收益性之間找到平衡。

至於這套結合成長股與掩護性買權的策略，未來是否能兼顧配息穩定度與總報酬表現，就值得後續持續追蹤觀察了。

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