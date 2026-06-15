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0050單筆100萬死抱五年「翻出292萬」！歷經各種心魔：虧27萬借酒澆愁、關稅戰再蒸發30萬

聯合新聞網／ 鄉民投資
2021年ALL IN一百萬元購買0050，期間歷經Fed升息、日本央行突襲升息以及川普對等關稅等多次全球股災，資產數度面臨單月蒸發30多萬元的嚴重帳面虧損。記者余承翰／攝影
2021年ALL IN一百萬元購買0050，期間歷經Fed升息、日本央行突襲升息以及川普對等關稅等多次全球股災，資產數度面臨單月蒸發30多萬元的嚴重帳面虧損。記者余承翰／攝影

100萬單筆0050

「鄉民投資」分享了一位名叫阿明的平凡上班族，如何在五年內靠著死抱元大台灣50（0050）大賺近兩倍的心路歷程。

阿明是一名40歲的製造業小主管，月薪四萬出頭且背負房貸，在2021年時聽從投資客朋友的建議，將存了好幾年的一百萬元本金一次性投入0050。

Fed升息慘賠27萬借酒澆愁

雖然進場初期股市穩健，2020年底帳戶曾悄悄來到105.9萬元，但隨後阿明便迎來人生的考驗...

2022年1月美國聯準會（Fed）為了壓抑通膨宣布準備升息，導致台股一路崩跌；

到了2022年10月25日，阿明的帳戶嚴重虧損27萬元，眼見辛苦存下的積蓄蒸發，他當晚只能借酒澆愁，但仍選擇咬牙苦撐、堅持不賣...

日本央行日央意外升息痛失頂級自助餐

直到2023年6月帳戶回升至101.6萬元順利解套，老天也開始給予回報

2024年台股在AI浪潮與台積電狂飆的帶動下大幅上漲，0050跟著水漲船高，讓阿明在該年6月底回本並倒賺49萬元

然而好景不長，2024年7月11日日本央行意外升息引發全球股災，台股單日重挫逾千點，短短25天內，阿明的戶頭便從162萬元暴跌至128萬元，財產蒸發34萬元，甚至讓他懊惱地取消了原本預訂的頂級自助餐「饗A JOY」行程

習慣股市晴雨不定

面對股市的陰晴不定，阿明逐漸習以為常。

2025年1月6日，其帳戶反彈至163萬元新高，讓他開心換了最新款iPhone；即便隨後在2月因川普宣布對等關稅導致股市再度大跌、資產又蒸發30多萬，見過大風大浪的他也已能坦然面對。

0050抱五年 200%的甜美報酬

隨著2025年4月後美中貿易戰緩和、AI需求持續強勁及台積電法說會表現亮眼，台股年底一路衝高，讓阿明的資產首度突破200萬元大關。

這波狂飆行情延續至2026年，全球股市繼續大漲，截至2026年4月30日，阿明的帳戶資產已高達292萬元，實現了將近200%的甜美報酬。

「鄉民投資」最後感嘆，這五年間的心酸只有真正撐過的人才能體會，投資人唯有在市場震盪中不被嚇跑、不自作聰明賣掉，才能換來最後的豐碩果實。

◎感謝 鄉民投資 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 Fed 美國聯準會 關稅戰 ETF 市值型

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