AI伺服器電源升級引爆商機、台達電看旺 00896含達量高ETF配息率上看17%

AI伺服器建置需求持續升溫，帶動電源供應規格全面升級，電源龍頭台達電（2308）日前獲調升目標價，顯示法人極度看好，隨著機櫃供電架構由48V邁向800V甚至高壓直流（HVDC），電源管理IC（PMIC）、功率元件與電源模組需求同步暴增，可望推升相關供應鏈評價，相關台股ETF可望受惠。其中，中信綠能及電動車（00896）第二大成分股為台達電，占比逾8%，且本月配息大幅躍升至每單位1.25元，創下成立以來新高。

中國信託投信指出，AI伺服器功耗快速提升，不僅帶動單機電源相數與功率密度倍增，也使高壓、高電流電源解決方案成為主流。尤其在8吋BCD（高壓類比混合製程）產能長期偏緊下，PMIC交期已明顯拉長至約35至40周，供給難以快速擴充，形成長交期常態化的結構性趨勢，預期將延續至2026年下半年甚至2027年。在此背景下，具備完整電源系統整合能力的廠商，市占與獲利能力同步提升，產業龍頭台達電最為受惠。

以基本面來看，台達電受惠AI電源需求爆發，營運動能強勁。市場預估，2025年AI伺服器電源營收年增率上看60%，2026年可望再成長約70%，相關營收規模挑戰2,300億元。隨著供電架構由48V升級至800V，帶動PMIC、MOSFET與電源模組出貨量及單機價值同步攀升，加上台達電具備Power Shelf、BBU、液冷（CDU）至HVDC的完整解決方案，並在泰國與美國持續擴產，有助於穩定出貨並提升毛利率，長線競爭優勢持續鞏固。

觀察00896投組，其中台達電權重逾8%，直接受惠AI電源升級浪潮；同時亦納入台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、緯創（3231）、光寶科（2301）與聯電（2303）等關鍵供應鏈，完整涵蓋晶圓製造、IC設計、伺服器組裝與電源供應等核心環節。隨著AI應用持續擴散，相關企業營運表現強勁，00896可望掌握這波產業升級趨勢。

00896經理人張苡琤表示，00896投資主軸已由原先的電動車延伸至「AI算力、能源轉型與智慧車用」三大長線趨勢，其中AI與電力基礎建設更是未來數年最具成長動能的產業。隨著資料中心用電需求大幅提升，帶動電網升級與重電設備投資，相關企業如台達電、中華電（2412）、華新（1605）、大同（2371）與東元（1504）等皆具長線成長潛力，形成多元布局優勢。

在收益面表現上，00896亦繳出亮眼成績。根據中國信託投信公告，本次每單位擬配發1.25元，較前次0.7元大幅提升，創下成立以來新高紀錄，年化配息率逾17%，位居同類型ETF前段班。除息交易日為6月16日，15日為最後買進日，配息預計7月13日發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。