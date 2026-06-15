00935今年含息報酬111.63%！稀飯讚「1年翻3倍的黑馬」：前10成分股都是怪獸級

＊原文時間6月10日。

我知道有些人默默有投資這檔績效黑馬野村臺灣新科技50（00935），一直很想回顧它的表現，因為它真的太強啦！這篇就來啦！

今年以來，00935股價從30.17元一路上漲至62.65元，期間還配發1.2元股利，含息報酬高達111.63%，不僅翻倍成長，更領先大盤約50個百分點。

再看看它的持股，只能說前十大成分股真的不養閒人！台積電反而是裡面表現相對溫和的一檔，其餘不少持股根本是怪獸級。

像是聯發科上漲219.86%、國巨上漲254.98%，欣興更狂飆354.55%，幾乎檔檔都交出翻倍成績單。

而且它特別重壓台積電、聯發科與台達電，三檔合計就占了基金資產超過五成，也難怪能完整吃到這波AI與高效能運算的成長紅利。

不過，不認識它的人可能會質疑：「是不是剛好今年選股運氣特別好？」於是我把時間拉長，直接回顧從00935掛牌（2023/11/01）至今的走勢。

結果發現，這兩年半以來，00935幾乎沒有輸給過大盤。

在2025年關稅恐慌發生前，它大多維持小幅領先大盤的狀態，雖然不是那種誇張輾壓型的表現，但能夠長時間勝出，其實已經相當不容易。

而真正拉開差距的關鍵，則是關稅恐慌後掀起的新一波AI浪潮，00935股價從低點15.95元一路衝上62.65元，波段漲幅高達292.79%；若再加計期間配發的1.95元股利，含息報酬更來到約305.02%。

重點是，這一切只發生在短短一年多的時間裡。

如果當時有勇氣在市場最恐慌的時候持續定期定額、甚至逢低加碼，現在回頭看，應該已經舒服到打開對帳單都會忍不住嘴角上揚了。

當然，過去績效不代表未來表現，AI題材也不可能永遠只漲不跌。

但至少從這兩年半的走勢來看，00935並不是靠單一年度爆發才衝出成績，而是一路跟著科技產業成長，在市場輪動中持續累積超額報酬。

而我認為，這或許跟它的選股邏輯有很大的關係，因為00935有一個很特別的篩選條件，它把「研發費用」納入選股考量。

對科技公司來說，研發費用其實不是單純的成本，而更像是一種投資。

畢竟科技產業的競爭力，往往來自於新產品、新技術、專利布局與技術門檻，而這些都需要長時間投入資源才能建立。

一家企業願意持續投入研發，代表它追求的不只是今年的獲利，更是在為未來幾年的成長提前鋪路。

像是台積電持續投入先進製程研發、聯發科積極布局AI晶片與高階運算平台、信驊深耕伺服器管理晶片市場，背後都仰賴龐大的研發支出作為支撐。

而事後回頭看，這些高研發投入的企業，確實也陸續把技術優勢轉化成獲利能力與股價表現。

因此，00935的選股邏輯並不只是挑選「現在最會賺錢的公司」，而是試圖找出那些願意持續投資未來、具備長期成長潛力的企業。

而這個「研發費用」的篩選機制，或許就是它能在這波AI浪潮中跑出亮眼成績的重要原因之一。

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