SpaceX 世紀掛牌引爆話題 太空概念股反遭血洗？00910暴跌逾7.5％

SpaceX終於在上周迎來歷史性的時刻，以打破全球紀錄的姿態正式掛牌上市。這場被譽為「2026 年度最狂」的世紀IPO，不但一舉將SpaceX估值推向2兆美元的神壇，更讓馬斯克晉升為人類史上首位「兆元富翁」。

在SpaceX掛牌前夕，第一金太空衛星（00910）挾帶龐大的題材紅利，股價一路飆升；但在SpaceX正式敲鐘後，00910卻在今日迎來劇烈修正，單日暴跌超過7.5％，跌破70元整數關卡，讓不少追高的散戶措手不及。

法人表示，短線上具有「買在期待，賣在實現」現象，一是估值早已透支：在掛牌前長達半年的造勢與AI太空資料中心題材的發酵下，相關概念股的本益比早已被推至高點。

二獲利了結賣壓：當最大的利多（IPO 掛牌）正式落地後，市場上短期內已經沒有更大的催化劑來支撐如此高昂的股價；早期佈局的聰明資金選擇在此刻獲利入袋，引發了連鎖的倒貨潮。

三、蜜月期失靈：不只追蹤美股為主的00910，包括昇達科、同欣電等台廠供應鏈，同樣面臨開高走低甚至翻黑的窘境。

法人也表示，產業並未消失，只是進入重定價（Re-rating）階段。SpaceX讓低軌衛星產業第一次有了清晰的市場基準，短期的暴跌是在擠出泡沫，而非產業基本面崩盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。