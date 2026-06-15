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台股飆散戶勇於進場！成交量第一00403A 零股成交第一0050

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美伊達成，激勵協議台股15日一度大漲逾1,300點，逼近45,500點。圖／AI生成
美伊達成，激勵協議台股15日一度大漲逾1,300點，逼近45,500點。圖／AI生成

美伊達成，激勵協議台股15日一度大漲逾1,300點，逼近45,500點。散戶大軍也勇於進場。盤中成交量前五大也有三檔是ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾77萬張，元大台灣50正2（00631L）逾24萬張，主動統一台股增長（00981A）逾24萬張。聯電29萬張排名第二，華邦電22萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）395萬、華邦電295萬、群益台灣精選高息266萬、聯電255萬，國巨*（2327）有233萬，其中也有兩檔是ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 00981A主動統一台股增長 00631L元大台灣50正2 0050元大台灣50

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