別太在意被扣二代健保？103張00878達人點破迷思：被扣保費是資產長大證明

＊原文發文時間為6月12日

入帳啦入帳啦！睡醒就有錢錢入帳（比薪水和租金還穩定）。

國泰永續高股息（00878）是鐵蛋高股息第一大持股，這次配息配了歷史新高，每股0.66元。

鐵蛋有103張，原本應領67,980元，這次領了67,494元（二代健保被扣486元）。

二代健保很可怕？要為了不想繳保費而停止存股嗎？

很多人在存股路上，常常為了「單筆配息超過2萬會被課2.11%二代健保」而焦慮，甚至想著要不要分散買、或是配息前賣掉？

但大家冷靜想一想：

「為了不繳486元的稅，而選擇放棄67,494元的收入，這邏輯是不是哪裡怪怪的？」

換個角度想，這筆被扣掉的保費，反而是你資產長大的證明啊！

1. 專注於「實拿」而非「被扣」 水桶變大，漏掉幾滴水根本不影響你裝滿水的速度。 2. 時間成本更貴 為了拆單、避稅而頻繁操作，反而打亂了長期複利的節奏。

與其花心思去研究怎麼逃避這幾百塊的保費，不如把專注力放在怎麼讓本金翻倍、讓配息再投入。

當你實拿的現金流大到能支撐你的生活時，這點小雜音根本可以完全忽略！

◎感謝 鐵蛋存錢日記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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