主動式ETF規模達7,716億元、今年成長近五倍 被動式ETF增幅52%

根據投信投顧公會最新統計顯示，2026年台灣整體ETF市場已出現結構性轉變。主動式ETF在各類資產中的規模全面加速成長，不論是在國內股票、跨國股票或跨國債券三大主流均出現跳躍式增速，說明主動操作能力的ETF正逐步挑戰市場長期以被動投資為主的格局。

摩根投信表示，觀察投信投顧公會最新數據，國內股票型主動式ETF規模自2025年底的1,302.95億元大幅成長至今年5月底的7,716.85億元，今年以來增幅接近五倍；而跨國股票型與跨國債券型ETF，其規模增長幅度分別為219%與139%，主動管理策略正快速獲得本地投資人的市場認同。

摩根投信表示，不論是股票型或債券型ETF，主動式ETF的規模增速皆顯著優於被動式產品，一方面是因為基期較低，另一方面，顯示台灣投資人正從過去偏好低成本被動投資，逐步轉向更注重策略靈活度與績效表現的投資模式。隨著市場環境趨於複雜與波動性提高，主動式ETF有望與被動式ETF相互搭配，共同成為台灣ETF市場的重要引擎。

摩根投信表示，參考國外多年的經驗，可發現主動式ETF的資產規模，增速也是明顯領先被動式ETF，可見台灣ETF市場目前的發展，也高度符合國際現狀。

相較之下，被動式ETF雖仍掌握較大的市場份額，但今年來的規模成長力道稍嫌落後。根據投信投顧公會的數據顯示，受台股大盤指數帶動影響，今年來國內股票型被動式ETF的規模雖然成長52%，但跨國股票型被動式ETF的規模成長只有29%，跨國債券型被動式ETF的規模不增反減少1.13%，規模縮水達340億元。

摩根投信指出， 在股票型ETF方面，同樣呈現主動式產品快速崛起的趨勢。值得注意的是，主動式跨國股票ETF僅用一年時間，其存量規模已超過被動式多年累積的五分之一，顯示投資人逐步傾向透過主動策略掌握全球股市機會。至於跨國股票型主動式ETF今年以來新增779.75億元，儘管目前整體規模仍小於被動式ETF，但其成長速度約為後者的近七倍。

相較於被動式債券ETF的規模縮水，主動式債券ETF的則逆勢增加98.97億元，顯示在利率環境變動與債市波動加劇下，今年來投資人對單純追蹤指數的固定收益資產，已產生較過去更嚴格的要求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。