00929、00940、00713...轉性飆漲！股添樂點高股息3利多：下半年還可以期待

隨著台股今年走出飆破大關的史詩級多頭，全台掀起全民投資熱，然而，過去一年許多主流高股息ETF卻驚現「受益人數集體大逃亡」的現象，不少熱門標的受益人數大減40%至50%。

對此，財經YouTuber股添樂發布數據指出，這群選擇分手的投資人恐怕要面臨「殺人誅心」的殘酷現實。數據顯示，這些被拋售的高股息ETF，過去一年的含息績效非但沒有轉弱，甚至有多檔直接跑贏大盤同期53%的漲幅，上演驚人的「分手後大逆襲」。

抱著時不漲賣掉卻暴漲！主流高股息ETF大秀「分手後逆襲」

股添樂詳盡盤點了幾檔被賣得最兇的主流ETF。

其中，受益人數減少近40萬人的元大台灣價值高息（00940），今年以來含息表現達36%，4月以來的漲幅更極為顯著，其成分股如聯發科、晶技、聯電、台表科、帆宣等，今年漲幅皆超過一倍。

而受益人數大減30萬人的復華台灣科技優息（00929），今年含息漲幅更達驚人的68%，其成分股表現全面碾壓大盤，成分股之一的頎邦上半年就飆漲超過300%，創下新高。

此外，國泰永續高股息（00878）含息表現也追上大盤、來到54%，4月以來展現出肉眼可見的驚人報酬。

高股息ETF正迎來「質變」！股添樂拆解三大落後補漲核心理由

針對「為何抱著時不漲，賣掉後卻暴漲」的現象，股添樂分析，去年全市場追捧的是一線AI概念股與科技巨頭，導致不持有一線科技股的高股息ETF表現相對落後。

然而，這些高股息成分股同樣具備轉型AI的底氣，股添樂強調，高股息ETF目前正在產生「質變」，這波追趕大盤的趨勢在下半年依然會持續走下去，並列舉三大關鍵核心理由。

首先，是成分股的「AI轉型與低基期優勢」。

目前如聯詠、群光、華碩等高股息重要持股，過去因消費性電子利空壓制，漲幅僅約二至三成，但在積極朝向AI轉型且基期相對低的前提下，後市補漲空間巨大。

第二，是「主動型ETF與新資金掛牌潮」。

近期市場募集主動型ETF風潮極熱，動輒吸金數百億甚至千億元，這類真金白銀為了擊敗大盤，不會盲目加碼台積電，而是全力鎖定這批正在轉型、具備高殖利率保護的低基期高股息成分股。

第三，則是「傳產與金融股的經濟外溢效應」。

隨著戰爭利空消退、油價回落、台灣GDP持續上修，航運股如長榮航（殖利率約5.2%）與受惠景氣復甦的金融股皆強勢表態，這群大盤殖利率不到2%環境下的4%至5%高殖利率大軍，勢必持續吸引避險與避高資金進駐。

資本利得大增推升配息！專家呼籲：別在發動前夕盲目清倉

股添樂最後提醒，高股息ETF的成分股開始發動，意味著帳面資本利得大增，接下來各檔ETF的配息數字在下半年將迎來顯著上修。

像是群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）的年化殖利率已衝上11%，6月配息成果亮眼，而中信成長高股息（00934）、00929、元大台灣高息低波（00713）也明顯加碼。

因此，對於手中持有高股息ETF的投資人，股添樂直言「真的不用太悲觀」，下半年其甚至不該被當成傳統高股息看待，而是一群「帶有科技標籤、同時兼具價差與股息」的全新AI主題資產。

如果對高股息沒信心，只需透過加碼科技型或主動型標的來被動稀釋資產即可，千萬不要在此刻盲目清倉，以免錯失下半年可能比大盤更猛烈的落後補漲行情。

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