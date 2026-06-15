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SpaceX正式上市超越台積電！詹璇依曝009800、00662…7月有望自動納入

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
全球最大IPO公司SpaceX正式掛牌上市。財經主持人詹璇依指出，持有那斯達克相關ETF（如00662、009800）的投資人可留意7月7日指數將自動納入該股。記者余承翰／攝影
全球最大IPO公司SpaceX正式掛牌上市。財經主持人詹璇依指出，持有那斯達克相關ETF（如00662、009800）的投資人可留意7月7日指數將自動納入該股。記者余承翰／攝影

財經主持人詹璇依在影音內容中指出，6月12日迎來人類金融史上重大的事件，即全球最大規模的IPO：太空公司SpaceX正式掛牌上市。其估值已達到臺灣一年GDP的兩倍，並在上市首日便一舉成為全球第七大市值公司，甚至超越了台積電。

針對臺灣投資人如何間接參與這波SpaceX的投資機會，詹璇依提出了幾大觀察管道。

首先，若投資人持有追蹤那斯達克（NASDAQ）相關指數的ETF...如

富邦NASDAQ（00662）

中信NASDAQ（009800）

可特別留意7月7日這個關鍵日期。由於那斯達克指數近期修改了規則，只要市值滿足特定條件即可自動納入，因此7月7日後該指數將會自動納入SpaceX，屆時預期將會迎來一波確定的被動資金買盤。

其次，在主題性ETF方面，臺灣市場雖有：

第一金太空衛星（00910）

元大航太防衛科技（00965）

兩檔相關產品，但目前成分股中皆尚未包含SpaceX。

其中，00910預計將於8月進行成分股定期調整，屆時可觀察是否會將其納入；而00965因一年僅定審一次，最快必須等到2027年才有機會納入觀察

至於許多投資人青睞的美股核心資產，如追蹤標普500（S&P 500）指數的SPY或VOO，目前同樣尚未納入SpaceX。

詹璇依解釋，這是因為標普500指數設有「必須連續四季獲利」的嚴格門檻，而SpaceX現階段尚未達成此項獲利條件，因此預估最快也需等到2027年，才看是否有機會被標普500指數吸納。

詹璇依特別提醒市場投資人，新股IPO通常會伴隨一段高度熱絡的蜜月行情。雖然許多人嚮往馬斯克所描繪的太空未來而渴望積極進場，但必須注意切勿將買進價格追在如同火箭般的高點；當投資人在估值與價位極高的時間點盲目搶進，後續所需承擔的市場波動與修正風險也將隨之放大，進場前務必審慎評估。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009800中信NASDAQ 00662富邦NASDAQ-100基金 00910第一金太空衛星 00965元大全球航太與防衛科技 SpaceX ETF 2330台積電

詹璇依 基金小姐姐

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