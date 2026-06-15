台股單日急殺上千點！大盤其實只跌2％…知美：00981A竟比009816和0050還抗跌

＊原文發文時間為6月14日

你這個禮拜賠了多少錢？

如果你是「長期持有」、「被動跟隨大盤的投資人」，總共投入10萬元的本金，這禮拜可能只會虧損2千元而已。

為什麼呢？因為台股這個禮拜雖然單日上漲、下跌上千點，或是突然急殺再V轉，但是只要你「抱著不動」，台股大盤這個禮拜就是「下跌2%」而已，換算下來投入10萬元只會虧損2千元，而且是帳面虧損並不是真的賣出虧錢。

2026/06/08至2026/06/12

00981A主動統一台股增長（-0.68%） 00403A主動統一升級50（-1.54%） 009816凱基台灣TOP 50（-1.91%） 台灣加權指數（-2.00%） 0050元大台灣50（-2.11%）

我從4月開始，買下10張主動式ETF 00981A，目前帳面報酬率已經來到+14.57%，6月份每張還會配息630元，所以我這次預計可以領到6300元的現金股利，真的是「價差、配息」通通賺到，這禮拜台股急漲又急跌，其實真的很考驗主動式ETF經理人的選股能力...

00981A過去曾經介紹過，經理人的選股策略是聚焦在「大型+創新+成長」，聚焦在台股市值前300大，著重公司的「成長性、獲利力」，尤其是公司的創新技術要領先，因為選股策略更積極，所以也常常被投資人認為更會漲也更會跌，但是這禮拜台股經歷瘋狂盤整震盪之後，00981A竟然最抗跌，一整個禮拜下跌0.68%，比大盤、0050、009816都還要耐震。

所以主動式ETF現在可以進場嗎？過去的我也有這個疑問，畢竟我從第一次買股票到現在，總共六年的時間，都是單純持有被動追蹤指數的ETF，但是，「不理解、不熟悉」並不是判斷一檔商品好壞的標準，主動式ETF股價不斷創新高，絕對不是一句「運氣好」就能解釋，所以我在4月份買下10張主動式ETF，學習並且了解經理人、投信團隊在當中扮演什麼角色？

最後選擇利用小額資金投入持有，「被動為主+主動為輔」打造新的投資配置，當然，主動式ETF的比例，只佔不到我目前總資產的5%，所以真的就只是參與看看而已，這也是我一直以來的投資風格，「多學習、多嘗試」，不盲目批評，而是親自去看去了解去學習。

如果你是剛進場的投資人，也可以利用「被動為主+主動為輔」嘗試打造自己的投資組合，畢竟投資不需要簽賣身契，更不需要談感情，買進後「覺得不喜歡」，下次開盤「馬上賣掉」就可以。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。