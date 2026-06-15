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美伊停戰引爆亞股瘋狂大漲！00964盤中飆新高…最後買進日就是今天

聯合新聞網／ 綜合報導
受美伊停戰利多刺激，亞股上演慶祝行情，帶動高重倉台韓市場的海外ETF中信亞太高股息（00964）盤中上漲逾2%並創掛牌新高。（中央社）
受美伊停戰利多刺激，亞股上演慶祝行情，帶動高重倉台韓市場的海外ETF中信亞太高股息（00964）盤中上漲逾2%並創掛牌新高。（中央社）

美伊宣布停戰，亞股上演慶祝行情，韓股再度熔斷，日股直衝69000點大關，台股今日也大漲逾千點，收復45000點關卡。法人表示，受惠AI驅動，包含日、韓、台在內的亞太企業獲利動能持續向上，長期競爭力放眼全球，投資人可透過聚焦亞太市場的海外ETF布局優質企業，掌握這波全球產業升級帶來的長線機會。

中國信託投信中信亞太高股息ETF（00964）經理人張苡琤表示，根據高盛最新報告，已明確上調台灣與韓國企業未來兩年獲利預期，其中韓國市場2026年EPS成長預估大幅上修至320%，2027年亦達35%；台灣市場2026年與2027年EPS成長率則分別上調至48%與30%。同時，亞洲整體企業2026至2027年EPS成長預估達60%與22%，顯著優於美國市場，顯示亞洲正成為全球企業獲利成長的主軸，而台韓更是其中最核心的雙引擎。

她進一步分析，台灣在先進製程與晶片設計具備領先優勢，韓國則在記憶體與電子產業鏈具有競爭力，兩地於AI算力、半導體及高效能運算等關鍵領域皆占據不可或缺的地位。隨著AI應用持續擴展，相關供應鏈需求穩定成長，也讓企業獲利的能見度與延續性大幅提升。

在投資策略上，張苡琤建議，面對市場短期波動，投資人可透過ETF分散風險，並掌握區域與產業長線成長契機。其中，00964聚焦亞太高股息標的，並在台灣與韓國市場布局比重高達54.4%，直接連結兩地企業獲利上修與產業升級效益，有機會同步受惠AI與半導體長期成長紅利。受惠台、韓股表現亮眼，00964今日盤中上漲逾2%，逼近15元大關，創掛牌以來新高價。

除了成長題材外，00964在收益面也具備吸引力。張苡琤表示，00964日前公告配息，每單位擬配發0.106元，年化配息率逾8%，在目前市場震盪環境中，兼具收益與成長潛力，更適合納入中長期資產配置。

根據中國信託投信官網，00964除息日為6月16日，投資人如欲參與本次配息，須於今日前買進並持有，股息預計於7月13日發放。

整體而言，張苡琤強調，雖然短期市場仍可能受到外部變數干擾而波動，但在AI與半導體大趨勢帶動下，台韓企業獲利成長動能明確，長期投資價值不容忽視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00964中信亞太高股息 ETF

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