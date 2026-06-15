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009803今除息！每單位大手筆配0.5元…開盤「秒填息」展現超強成長動能
玉山市值動能50（009803）於今日除息，本次每單位配發0.5元現金股利，受惠於亮眼的配息表現與市場買盤進駐，009803今日開盤即展現強勁的填息氣勢。
歷史紀錄來看，009803本次除息前股價為21.59元，換算今日除息參考價為21.09元；009803今日開盤價直接跳空開在21.62元，隨後盤中最高一度觸及21.75元，開盤即高於除息前的21.59元，實現開盤即順利達陣當日填息。
回顧009803過去的填息表現，2025年9月與12月除息時，分別花費8天與6天完成填息；而今年3月17日除息0.25元時，更僅用時2天便完成填息路。
本次除息金額首度擴大至0.5元，開盤首日的強勢表現再度展現出市場資金對其成長動能的青睞。
截至今日上午9點24分的盤中數據顯示，009803目前股價暫報21.55元，上漲0.46元、漲幅達2.18%，成交量則來到2133張。盤中最低點為21.52元，始終維持在除息參考價21.09元之上，持續站穩填息架構。
本次除息的現金股利預計將於7月7日正式發放...009803今日開盤即填息的強勢姿態，不僅延續了前幾季快速填息的優良傳統，也為重視市值成長與配息現金流的投資人注入一劑強心針。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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