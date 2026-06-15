351萬人期待搶息！百萬國民ETF 00919年化配息率13% 今天最後買進日

近期金融市場受中東地緣政治風險影響表現劇烈震盪，此時，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得穩健型投資人參考買進。統計本周6月15日至19日將有包括群益台灣精選高息（00919）、中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50（009802）等共21檔台股ETF將除息，吸引351萬0121位受益人關注，除息高峰日為6月16日，包括00919等共14檔，最後買進日為6月15日。

進一步觀察這些將除息的台股ETF中，以預估年化配息率來看包括00919、00896、00918、00961、00896等7檔都有10%以上。市場法人表示，00919本次配息金額1元創新高，且已連續13季維持10%以上年化配息率，投資人可多留意相關投資契機。

市場法人表示，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，以00919為例，00919選股邏輯為大型股及高金融股配置比重，波動度降低更加適合長期存股。而金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

00919基金經理人謝明志表示，台股雖高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。