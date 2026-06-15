不同0050、006208傳統框架！009803靠獨特「兩階段機制」兼顧股息與市值成長

＊原文發文時間為6月8日

台股大跌之後看見投資新機會？市值型ETF新星 009803配息與績效表現受到關注

這幾天，相信不少投資人的心情都跟著股市市場動盪起伏。美股科技股出現明顯修正，費城半導體指數重挫，台積電ADR也大幅回檔，市場擔心降息時程可能延後，高估值AI族群出現獲利了結賣壓。

台股也受到影響今（8）日開盤遭遇強烈賣壓，終場下跌1568.16點、跌幅3.48%，以43502.78點坐收，創下史上第3大跌點，引發不少投資人高度恐慌，擔憂台股將就此迎來熊市崩跌行情。

但投資這麼多年，我反而有一個觀察：每次市場大漲時，大家都在討論要買什麼。真正決定長期財富差距的，卻往往是在市場下跌時，你是否還有勇氣持續布局優質資產。因為財富自由從來不是靠猜高低點，而是靠持續持有好資產。

最近留意到的一檔新市值型ETF，就是玉山市值動能50（009803）。除近期績效表現亮眼之外，最新公布的配息也讓市場相當關注。

配息翻倍，年化配息率上看9%。根據最新公告，009803本次每單位配息0.5元，相較今年3月配發的0.25元，整整增加一倍。若以6月1日收盤價22.11元計算，預估年化配息率約9.04%。而3月時預估年化配息率約6.44%。對於許多重視現金流的投資人來說，這次配息表現確實相當亮眼。

重要時程也幫大家整理如下：

最後買進日：6月12日 除息日：6月15日 配息發放日：7月7日

為什麼009803和一般市值型ETF不太一樣？很多人想到市值型ETF，第一個想到的通常是0050或006208。但009803的選股邏輯有個特色：它不只是挑大公司，更重視「市值成長」。簡單來說，除了大型權值股之外，也會納入具有成長潛力的企業，希望掌握下一階段可能快速成長的產業趨勢。

如果把它形容成，不只是找現在的資優生，還希望找到未來有機會成為第一名的學生。因此在持股設計上，除了產業龍頭，也有不少具備成長潛力的隱形冠軍。

009803還有一個很有特色的機制。每年固定兩次定期審核：6月布局高股息股票、12月轉進強勢成長股，希望透過不同市場階段的調整，同時掌握股息收益與資本成長機會。這也是它和傳統市值型ETF比較不一樣的地方。

很多投資人認為，想領高股息就買高股息ETF，想追求成長就買市值型ETF。但009803試著走出第三條路。根據公開資料顯示，今年3月預估年化配息率，009803為6.44%、0050為2.78%、006208為4.76%。而到了6月，009803預估年化配息率更進一步提升至9.04%。對於希望兼顧資產成長與現金流需求的投資人來說，確實展現出不同的特色。

市場震盪時，更看得出核心配置的重要。今年以來，主動式ETF成為市場焦點，不少產品也繳出不錯成績單。但主動式ETF追求超額報酬的同時，市場震盪時波動通常也可能較大。因此我自己的做法一直很簡單，核心配置放市值型ETF，衛星配置再搭配主動式ETF、產業主題型ETF或其他成長資產。這樣既能參與市場成長，又能降低過度集中帶來的波動風險。尤其當市場出現大幅震盪時，投資人往往更能感受到核心資產的重要性。

Dr.Selena的溫馨小提醒

市場每天都在變化，短期漲跌沒有人能百分之百預測。但如果把時間拉長來看，真正創造財富的關鍵，往往不是預測明天會漲還是跌，而是持續持有能夠跟著台灣產業一起成長的好資產。當市場恐慌時，有些人看到的是風險，有些人看到的則是未來。而長期投資最重要的，從來不是猜對每一次漲跌，而是持續把好資產留在身邊。因為時間，終究會站在好資產這一邊。

◎感謝 Dr.Selena(楊倩琳博士） 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。