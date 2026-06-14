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009816領先0050卻輸009804績效差異為何？Ffaarr：幾乎都能用相對落後台積電佔比來解釋
昨晚文章講到凱基台灣TOP50（009816）的成本，這篇講績效，009816自發行以來的4 個月績效好於元大台灣50（0050），這代表它的獲利選股策略和動能策略在這幾個月發揮效果了嗎？但其實未必。
這個表出自小資yp網站，比較自009816上市以來的績效，的確它領先0050 5%多。
但我們跟同樣純市值加權，但把台積電限縮至30%的聯邦台精彩50（009804）作比較，就發現009804的績效又比009816好一截。
關鍵的差異，在009816的台積電（2330）上限是加權指數，約在40%左右，而009804 更低只有30%（目前實際因為台積近期表現不好，只剩25%多） 。
所以這期間的績效差異，幾乎都能用相對落後的台積電（這期間績效約29%）佔比來解釋（0050目前台積電約58%），動能加碼和選股的效果不明顯，甚至應該是微負向的（009804如果多加10%甚至15% 的台積電，還是贏009816）。
簡單說，如果目標是單純想降低0050中的台積電佔比，009804會是更合理的選擇，選009816代表的是認同它的動能策略。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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