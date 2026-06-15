台股 ETF 搶鏡 資金流入主動式、市值型與高股息商品 0050上周規模成長居冠

台股近期雖受中東地緣政治與美國通膨議題干擾，盤勢一度震盪整理，但隨市場風險情緒降溫，美股四大指數11日同步強彈，帶動台股12日在權值股領軍下展開報復性揚升，加權指數收復44K整數關卡，市場資金也續流入主動式、市值型與高股息ETF。

統計截至6月12日止，台股ETF近一周規模成長排行榜中，元大台灣50（0050）以467億元居冠，元大台灣50正2增加209億元排名第二，主動富邦台灣龍耀ETF則以單周增加102.3億元位居第三，掛牌一周規模大增83.4%，顯示市場資金正積極透過主動選股策略掌握台股投資機會。第四名的大華優利高填息30規模增加73.5億元，規模突破千億元以後仍持續受到投資人青睞。

主動富邦台灣龍耀ETF經理人高晧欣表示，美國5月生產者物價指數（PPI）雖創近三年最大增幅，但核心PPI低於市場預期，顯示市場臆測的通膨壓力稍有緩解，淡化市場對聯準會轉向升息的疑慮。

台股本波修正主要反映4月以來漲幅較大後的獲利了結，還在健康的多頭整理格局中，尤其近期公布台股5月營收還在上修階段，下半年行情持續可期。

展望下半年，台股AI供應鏈仍是全球股市最重要的成長主軸。隨生成式AI、AI Agent及AI PC落地之應用陸續展開，全球雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI基礎建設投資。

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