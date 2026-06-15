高息 ETF 聚光 本周21檔除息 00919等七檔年化配息率逾10%

本周將有21檔台股ETF將除息，投資人如果想參與除息，可留意最後買進日。法人指出，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的良好投資工具。

就人氣來看，在這21檔將除息的ETF中，以群益台灣精選高息（00919）的人氣最高，受益人數多達131.4萬人，其次是主動統一台股增長的99萬人、復華台灣科技優息的40.9萬人、大華優利高填息30的27.3萬人。

就預估年化配息率來看，有高達七檔ETF超過10%。以中信綠能及電動車的17.6%最高，其次是大華優利高填息30的16.3%、FT臺灣永續高息的14%、群益台灣精選高息的13.2%、中信成長高股息的10.7%、主動第一金台股優及復華台灣科技優息的10.5%。

本周除息高峰日為明（16）日，共有14檔ETF將除息，最後買進日為今（15）日。其中，群益台灣精選高息配息金額1元創新高，且已連續13季維持10%以上年化配息率。群益台灣精選高息規模高達5,380億元，為第四大的ETF。

主動統一台股增長同樣明日除息，這次配息0.63元，預估年化配息率為8.2%。這檔ETF上市一年多，淨值從10元快速站上30元，且規模衝到2,834億元，在所有主動式ETF高居第一，在所有ETF中則排第六名。

根據最新公告，群益台灣精選高息、主動統一台股增長這兩檔ETF本次配息來源全數為「已實現資本利得」。也就是說，投資人領到的股息不須併入綜合所得稅申報，也不用繳補充保費。

法人指出，台股今年來強漲，高股息ETF之前累積豐厚的資本利得，最近配發的股息相當可觀。另外，股市來到高檔，部分投資人轉進評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股，以分散投資組合風險，例如金融股就是受寵的標的。

展望後市，群益台灣精選高息經理人謝明志表示，AI需求續增，有望支撐盤面多頭氣勢。金融股財報亮麗，今年配息率更可期，且預期受惠於投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。