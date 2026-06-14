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股市震盪向上 與股市連動性高的非投等債ETF同步吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
國泰收益非投等債（00990B）6月15-18日募集，主打10元親民發行價，協助小資或退休族，以低門檻輕鬆參與債券收益市場。示意圖／AI生成
國泰收益非投等債（00990B）6月15-18日募集，主打10元親民發行價，協助小資或退休族，以低門檻輕鬆參與債券收益市場。示意圖／AI生成

今年以來全球股市頻創高檔，AI題材持續狂熱，在利率政策多變情況下，與股市連動性高的非投等債也同樣受矚目。觀察整體非投等債ETF規模不減反增，持續吸引資金進駐，反映收益型資產仍是不少投資人默默加碼的配置選項。

國泰投信推出全新進化版的新一代非投等債ETF，即國泰收益非投等債（00990B），6月15-18日募集，主打10元親民發行價，協助小資或退休族，以低門檻輕鬆參與債券收益市場。

國泰投信ETF研究團隊指出，00990B具備多項優勢，上市後有望迅速搶攻債券市場。其一，00990B追蹤指數為「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，聚焦短天期非投等債，債券剩餘年限介於1-5年，存續期間相對短，無論升降息環境，利率變動對債券價格的衝擊皆相當有限。

其二，00990B標的指數票面利率為8.78%，指數殖利率約8.4%；其三，有「月配息與收益平準金」機制，適合作為投組中的防禦部位；而且息收屬於海外債券收益，免徵二代健保費，個人更享750萬元免稅額度，免徵證券交易稅，具備稅務優勢。

至於成分債，00990B預計持有多達200多檔的成分債，打包全球已開發市場美元計價公司債與金融債，囊括多家世界級企業，例如輝達多次砸大錢注資的資料中心營運商CoreWeave、全球知名客運航空公司美國航空、美國液化天然氣生產與出口公司Venture Global、日本電商巨頭樂天集團等企業發行債券。

國泰分析，傳統第一代非投等債ETF多採被動買入，且可含CCC+以下債種；第二代則加入信評與票面利率篩選。國泰此次與國際知名債券指數公司彭博合作發行的00990B追蹤指數，則主打是「新一代」的非投等債ETF，鎖定「短天期」與「已開發市場」，挑選票面利率前30%、且剔除任一信評在CCC+以下之債券，篩選更嚴格，並透過創新的「明日之星」加權策略，更聚焦有機會升評的債券，打造全新投資體驗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 國泰 利率

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