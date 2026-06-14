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台股震盪劇烈 今年來仍有兩檔台股 ETF 績效破百 竟然不是它！

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
今年來台股ETF漲幅前十強。
今年來台股ETF漲幅前十強。

台股2026年屢創新高，不過隨著指數來到高檔，盤勢震盪也更趨劇烈。統計投信發行的原型台股ETF今年來漲幅破100%仍有二檔，分別為兆豐台灣晶圓製造（00913）及野村臺灣新科技50（00935），漲幅逾90%的台股ETF也有二檔，分別為富邦台灣半導體（00892）、台新臺灣IC設計（00947）。

今年來績效第五至七名為群益半導體收益（00927）、中信上櫃ESG 30（00928），以及中信關鍵半導體（00891），第八名是規模最大的主動式台股ETF—主動統一台股增長（00981A），績效84.6%，已經是相當亮眼的成績。

根據國際研調機構MarketsandMarkets最新預估，全球AI代理（Agentic AI）市場規模將以高達46.3%的年複合成長率（CAGR）高速成長，預估至2030年將達到562億美元，折合逾新臺幣1.7兆元。

兆豐台灣晶圓製造ETF經理人吳朋鴻指出，AI代理的核心在於「邊緣推論與晶片全面升級」，而兆豐台灣晶圓製造ETF前四大持股（台積電、聯電、華邦電、聯發科）權重合計高達60%，從最尖端的ASI／CPU代工、終端晶片設計到邊緣運算不可或缺的記憶體，全面網羅最強AI代理硬體龍頭。

兆豐投信投資團隊建議，若投資人期望在半導體產業鏈中尋求更佳的「分散性」，00913提供了不同於單一權值股獨大的投資選擇。而近期盤面表現也再度驗證，透過合理的權重配置與基本面篩選，分散型半導體ETF與台積電高占比的半導體ETF，二者績效表現可說是不相上下，投資人則可依自身的風險偏好適度布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 兆豐 中信

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