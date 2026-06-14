本周21檔台股 ETF 除息 00919、00981A、00929等人氣 ETF 最受矚目

本周將有21檔台股ETF將除息，投資人如果想參與除息，可留意最後買進日。法人指出，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的良好投資工具。

就人氣來看，在這21檔將除息的ETF中，以群益台灣精選高息（00919）的人氣最高，受益人數多達131.4萬人，其次是主動統一台股增長（00981A）的99萬人、復華台灣科技優息（00929）的40.9萬人、大華優利高填息30（00918）的27.3萬人。

就預估年化配息率來看，有高達七檔ETF超過10%。以中信綠能及電動車（00896）的17.6%最高，其次是大華優利高填息30（00918）的16.3%、FT臺灣永續高息（00961）的14%、群益台灣精選高息（00919）的13.2%、中信成長高股息（00934）的10.7%、主動第一金台股優（00994A）及復華台灣科技優息（00929）的10.5%。

本周除息高峰日為6月16日，共14檔ETF將除息，最後買進日為6月15日。其中，00919配息金額1元創新高，且已連續13季維持10% 以上年化配息率。00919規模高達5,380億元，為第四大的ETF。

00981A同樣於6月16日除息，這次配息0.63元，預估年化配息率為8.2%。這檔ETF上市一年多，淨值從10元快速站上30元，且規模衝到2,834億元，在所有主動式ETF高居第一，在所有ETF中則排第六名。

展望後市，00919經理人謝明志表示，AI需求續增，有望支撐盤面多頭氣勢。金融股財報亮麗，今年配息率更可期，且預期受惠於投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。