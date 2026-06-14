全球 AI 代理市場規模衝兆元 兆豐投信：精準鎖定半導體晶圓製造

根據國際研調機構MarketsandMarkets最新預估，全球AI代理（Agentic AI）市場規模將以高達46.3%的年複合成長率（CAGR）高速成長，預估至2030年將達到562億美元，折合逾新台幣1.7兆元。這場涵蓋全面、規模衝兆元」的半導體新戰局，正引領台積電（2330）、聯發科（2454）日月光投控（3711）等台灣晶圓龍頭企業走向全面高成長的新里程碑。面對如此龐大的兆元商機，兆豐投信投資團隊建議，投資人最有效的參與方式就是精準鎖定半導體的「晶圓製造」。

兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）經理人吳朋鴻指出，根據Gartner研究機構預測，至2028年將有高達15%的企業日常決策任務由AI代理自主完成，全面顛覆傳統企業營運模式。00913經理人吳朋鴻分析，由於AI代理強調即時響應、高度隱私與自主決策，運算需求正加速從雲端走向邊緣終端，這意味著終端裝置的晶片效能、電源管理、記憶體容量與傳輸速度將同步迎來規格大躍升，進而為台灣晶圓代工與IC設計產業注入強勁的訂單成長動能。經理人吳朋鴻進一步表示，AI代理的核心在於「邊緣推論與晶片全面升級」，而兆豐台灣晶圓製造ETF前四大持股的台積電、聯電（2303）、華邦電（2344）、聯發科權重合計高達60%，從最尖端的ASIC/CPU代工、終端晶片設計到邊緣運算不可或缺的記憶體，全面網羅最強AI代理硬體龍頭。

兆豐投信投資團隊建議，若投資人期望在半導體產業鏈中尋求更佳的分散性，00913提供不同於單一權值股獨大的投資選擇。近期盤面表現也再度驗證，透過合理的權重配置與基本面篩選，分散型半導體 ETF與台積電高占比的半導體ETF，二者績效表現說是不相上下，投資人則可依自身的風險偏好適度布局。00913所追蹤的特選臺灣晶圓製造指數成分股百分之百聚焦台灣最核心的半導體晶圓企業，其前十大成分股結構，囊括晶片製造、設計到記憶體擴充的核心關鍵：

晶片製程及代工（權重占比近41%）：第一大持股台積電權重達21.53%，作為全球AI晶片代工的領先者，不論是輝達、超微或是各大巨頭的自研ASIC晶片，均高度依賴其先進製程。另輔以聯電（15.29%）、世界先進（5347）（3.7%），精準捕捉成熟製程與特殊製程的周邊晶片爆發需求。

邊緣運算與終端晶片設計：第四大持股聯發科持股比重達11.45%，在手機、AI PC等終端裝置的「Agentic AI」晶片設計領域具備全球領先優勢，是推進邊緣AI不可或缺的重點企業。

記憶體強勁後盾：第三大持股華邦電持股占比達12.79%，受惠於AI代理帶動邊緣端裝置對低功耗、利基型記憶體的龐大升級需求。

全方位半導體生態系：包含日月光投控比重8.09%、致茂（2360）比重8.25%、穩懋（3105）比重6.29%，以及上游材料晶圓大廠環球晶（6488）比重3.5%與中美晶（5483）比重1.33%，由上至下形成最堅固的AI防線。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。