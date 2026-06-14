00916配息從3.8元變1.92元！高殖利率夢碎…重點在淨值與績效

原本被市場視為「高殖利率黑馬」的國泰全球品牌50（00916），近期卻因配息數字大幅縮水掀起熱議。00916先前公告預估每股配發3.8元，引發大量資金搶進，甚至一度把溢價率推高到超過10%，吸引不少投資人追逐年化殖利率上看13%的想像空間。

不過國泰投信最新公告顯示，00916最終每股實際配息僅1.92元，較原先預估數字幾乎腰斬。若以6月12日收盤價27.41元計算，年化殖利率也從市場期待的約13%，降至約7%，讓不少投資人大感意外。

從受益人數變化來看，00916在短短兩周內快速吸引資金進駐。根據原PO整理資料，受益人數從5月29日的10981人，增加到6月12日的21253人，幾乎翻倍成長。不少投資人正是在高配息題材發酵期間進場，也讓這次配息調整格外受到關注。

消息曝光後，PTT股板掀起熱烈討論「大砍50%！！！」、「被騙了 直接砍半 XD」，也有人質疑「可以這樣玩喔？」、「這樣改還滿哭的 可以這樣搞哦？」；不過也有投資人認為問題不在配息本身，而是在投資人忽略溢價風險，「溢價14%還買，真是天才」、「ETF溢價14%都敢買，還真的什麼地方都不缺韭菜欸」。

另一方面，也有不少網友提醒，ETF配息本來就不等於額外獲利「如果是配平準金也沒意義啊 等於資本返還」、「配多少到底有啥意義啊」，認為投資人若只看殖利率數字，而忽略ETF淨值、溢價及長期績效，反而更容易陷入高配息迷思。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。