統一 ETF 00981A 6月16日除息、15日最後買進日

主動統一台股增長（00981A）將於6月16日除息，投資人參與這次配息的最後買進日為6月15日，配息收益預估於7月9日到帳。

主動統一台股增長（00981A）為季配息，保管銀行為彰化銀行。統一投信表示，若將配息帳戶設定為彰化銀行，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

統一投信投研團隊表示，4、5月連續大漲後，獲利了結賣壓及其他非基本面因素，使台股短線出現評價面修正。但在經濟成長及企業獲利仍強勁的背景下，股價整理至合理區間，反而是長線投資人逢低布局的佳機。惟須留意國際政經局勢或市場對聯準會利率預期干擾，可能使台股短線波動較大，可利用定期定額或分批進場方式，參與台股長線牛市行情。

統一投信投研團隊表示，輝達已將今年下半年供應量提升至原先兩倍，Vera Rubin亦已進入量產階段，並預期2027年產業規模將進一步擴大。新晶片將帶動材料規格與用量升級，有利相關零組件成長動能，加上台灣龍頭廠商與客戶關係，已從過去的單純代工，轉變為從初期研發就緊密綁定的共同開發模式，使供應鏈訂單能見度直通2027甚至2030年，營收及獲利前景強勁。預期台股科技業今年獲利年增率高達 40%以上，受惠科技出口成長，近期主計處也將台灣全年GDP成長率上修至16年來新高的9.67%。

投資人若要變更ETF收益分配銀行，可直接透過統一投信官網(https://www.ezmoney.com.tw/ETF/Ebill/ProfitDistributionBankIndex)線上申請變更。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。