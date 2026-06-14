009816非「低成本」！與初期建倉無關…Ffaarr：交易成本比0050和006208總費用率還高

之前2月的時候，凱基台灣TOP50（009816）的單月費用率爆高，交易費用0.16%，總費用率0.17%。

那時有很多支持009816的人，說那是剛建倉才會這麼多，以後都不會了，然後3、4月費用率很低，他們就認為打臉那些說它費用高的。

問題是3、4月不是換股和權重的月分，當然幾乎不會有交易費用，它的經保費也確實低，所以3、4月的總費用的確低於元大台灣50（0050）。

所以關鍵就是看再度換股和權重的 5月的費用率，昨天5月的費用終於出來了，交易費用扣申贖費是如圖0.05%。並不低，但也沒想像中高。

那我們是否假設換股的成本是0.05%，就能直接說，2月的0.16%中，有0.11%是建倉成本？並假設正常一年的交易成本是0.2%左右呢？

答案是不行，因為5月換股比例和2月是不同的，之前我有大致算2月的換股比例大約15%。

這次我找到了5月19和5月20日的持股作比較，這次雖然也有換四個股票，但是在動能權重的變化相對小，算起來整體大概是變了7%左右，也就是說，連2月的一半都不到，這種情況下費用0.05%，那2月正常換股的成本應該是高達0.1%以上，所以真正所謂的「建倉」反而成本沒有這麼高。

所以009816的合理一年費用會是多高呢？我們假設有四次有兩次周轉率像2月那樣較高約0.1%，兩次周轉率像5月較低在.0.05%，這樣一年也是0.3%的交易成本，光這個就比0050和富邦台50（006208）的總費用率要高了，再加經保費大約0.09%就更高了。

總之，009816並不是「低成本」的選擇，因為動能策略會造成較高的周轉率和成本，因此總成本會明顯較0050更高，這和是否是一開始建倉無關。

你要買009816的前提，應該是要認同它的動能策略長期有更好的報酬，而不是誤以為它低成本。

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