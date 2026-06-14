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3.8元腰斬剩1.92元！陳重銘拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分
不敗教主陳重銘在影音內容中針對國泰全球品牌50（00916）的配息事件進行深入探討。
他指出，該檔ETF的單次配息金額從第一階段公告的3.8元，到第二階段大幅腰斬至1.92元，主要原因在於ETF配息分為兩階段運作。
由於6月初第一階段公告的配息數字過於亮眼，換算殖利率高達13%，吸引投資人拼命搶進，導致上禮拜受益人數暴增五成。
在投信原本準備的股利總額固定、卻在短時間內進來太多人稀釋的情況下，最終導致每股能分到的配息金額被迫減半。
陳重銘特別提醒，第一階段公告往往會因為數字漂亮引發市場集體追價，進而造成嚴重的「溢價」現象。
00916當時的溢價幅度甚至一度高達11%，而溢價最終一定會回歸合理淨值。因此他強烈建議投資人，未來遇到溢價高達10%以上的情況時，手中持有股票的人應該先獲利了結跑再說，而沒有股票的人則千萬不要盲目進場追高。
◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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