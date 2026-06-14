3.8元腰斬剩1.92元！陳重銘拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

不敗教主陳重銘在影音內容中針對國泰全球品牌50（00916）的配息事件進行深入探討。

他指出，該檔ETF的單次配息金額從第一階段公告的3.8元，到第二階段大幅腰斬至1.92元，主要原因在於ETF配息分為兩階段運作。

在投信原本準備的股利總額固定、卻在短時間內進來太多人稀釋的情況下，最終導致每股能分到的配息金額被迫減半。