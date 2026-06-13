主動海外股票型 投資新寵

美股與台股高度相連，近年國人對美股的熟悉度提高，除了被動式美股ETF，在開放主動式ETF後，近來主動海外股票ETF也備受青睞，透過主動選股希望創造超額報酬，成為投資人布局海外市場的新選項。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕表示，美股近期的修正可視為過熱情緒與過高槓桿的正常降溫，觀察報酬風險比（代表投資者每承擔1單位的潛在虧損風險，能換取多少單位的潛在獲利，數值愈高愈好）。統計近十年全球主要股市表現，全球股市、歐股、日股、新興股、美股的報酬風險比分別是0.75、0.39、0.59、0.42、0.79，美股的報酬風險明顯高於其他股市，顯示長期投資效率佳。

整體而言，美股下半年平均表現都不錯，平均漲幅都有約一成以上，勝率也都有八成以上，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，下半年仍需觀察美國期中選舉不確定性，以及美伊戰爭後續發展。儘管美伊戰事對股市影響鈍化，但未來仍可能成為美國政治攻防議題之一。企業獲利方面，需求與訂單表現良好，關鍵在於供應鏈能否順利交貨；若出現缺料導致出貨不順，影響利潤及營收入帳時間，恐造成股價波動。持續上修的基本面為股市帶來支撐，可把握每一次地緣政治、兩黨間紛爭引發市場回檔時的進場機會。

安聯投信分析，美股近來有不少公司進行IPO，其中航太及人工智慧公司SpaceX估值上看2兆美元，市場看好其前景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。